CAFIERO, SOBRE LA FIESTA EN OLIVOS: «SE COMETIÓ UN ERROR QUE NO DEBERÍA HABER PASADO Y ESTUVO MAL»

«Es evidente que hubo un descuido , que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido», afirmó el ministro coordinador en declaraciones radiales. Y agregó: «Sobre eso mucho más para agregar no hay».

De esta manera, el Gobierno salió a la escena pública frente al escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus y luego de que la oposición anticipara que avanzará con un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

«Ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político, cómo algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Enfrentamos una oposición que no fue capaz de acercar una sola idea de cómo gestionar la pandemia, de cómo recomponer el sistema de salud que ellos mismos habían destruido, que no acercó ninguna posibilidad para traer vacunas», se quejó Cafiero, al rechazar las críticas de los dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.

En ese sentido, acusó a la oposición de «buscar discutir una foto, porque es evidente que no puede explicar su pasado y no puede ofrecer un futuro». Para Cafiero, «está muy claro que están tratando de desviar la atención y tratando de hacer especulaciones electorales con esto». Y remarcó: «No queremos que se pierda de vista lo que está en juego en esta elección».

Al ser consultado sobre el pedido de juicio político: «Mucho para opinar sobre este tipo de campaña que intenta instalar la oposición, que no tiene ningún tipo de sustento. Data de una oposición que está muy desorientada en la campaña, ha tenido un rol nulo en la gestión de la pandemia, se oponían a todo«. «Hacen política a partir de hacer enojados a los enojados. El combustible para su campaña es esto. Necesitan el escándalo para trabajar sobre el indignado. Le dicen `te tenés que enojar más´ y buscan permanentemente escándalos», insistió.

«Buscan generar escándalo para esconder los planes económicos que tanto daño le hicieron a los argentinos. Esa es la realidad. Somos distintos: reconocemos el error. Pero eso no nos va a hacer distraer de los temas que realmente importan. Los temas que realmente le importan a la gente son cómo vamos a salir de la pandemia, cómo vamos a levantar a la economía, al salario, a la economía», señaló.

Y añadió: « Ellos no dieron explicaciones de cuando (Mauricio) Macri viajaba por el mundo, volvía y no cumplía con las medidas. Tampoco lo hicieron cuando (Horacio) Rodríguez Larreta se fue en vuelo privado a Buzios y no cumplió los protocolos. (María Eugenia) Vidal también generaba reuniones y ahí se contagiaron muchos comensales que invitaba. Ahí veo una doble vara «.

De todos modos, el jefe de Gabinete aseguró que «la gente no come vidrio y sabe cómo son las cosas, cuál es el Gobierno que ha dedicado todo su tiempo a las políticas de cuidado». Como cierre, Cafiero manifestó: «Hoy no está en juego una foto. Está en juego cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo económico vamos a llevar adelante en la recuperación de la Argentina. ¿Queremos ir al pasado? O ¿queremos avanzar? Ése va a ser el debate. El debate no está en otro lado».

Fuente: NA