Según consta en la denuncia registrada en la Comisaría Séptima, la mujer mide aproximadamente 1,60, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello ondulado de color negro y vestía una remera blanca de mangas largas, calza negra larga y zapatillas rosadas con negro al momento de su desaparición.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se acerque a la comisaría más cercana o se comunique con la Comisaría Séptima de Resistencia al 3624-645285, o bien con el servicio de emergencias 911.