BUSCAN A LUCIANO RODRÍGUEZ, UN JOVEN DE 24 AÑOS QUE DESAPARECIÓ ESTE VIERNES EN QUITILIPI

La hermana de Luciano Rodríguez denunció en la Comisaria de Quitilipi la desaparición de su hermano de 24 años quien fue visto por última vez ayer en horas de la tarde en su domicilio ubicado en avenida Chaco N°2254.

El joven mide 1,80 metros, es de tez morocha, robusto, sin lunares, no tiene cicatrices, ni tatuajes o piercing, ojos color negros, cabello corto color oscuro.

Según detalló la joven, Luciano no cuenta con celular, redes sociales, no tiene pareja y tampoco amigos. También aseguró que «no es de salir de su domicilio, no estudia, no tiene medio de movilidad».

Solicitan la colaboración de población para dar con el joven. Por cualquier información comunicarse al 911, a la comisaría más cercana o la Comisaria de Quitilipi 362 460-5808. Se activó protocolo de búsqueda.

