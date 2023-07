BURLANDO: “NO HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LOS ACUSADOS, VEO AGRAVANTES PARA TODOS”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El abogado de la familia de la joven, adelantó que la querella buscará incorporar agravantes, como la alevosía, e igualar las imputaciones para todos los detenidos. Además, la fiscal Velázquez consideró como positiva a esta primera parte de la investigación, y dijo que continúan recibiendo declaraciones testimoniales y resultados de múltiples pericias.

El abogado Fernando Burlando, parte del equipo que representa a la familia de Cecilia Strzyzowski, reveló que está en análisis en ese ámbito de la querella la incorporación de nuevos agravantes a las calificaciones dadas a conocer junto al auto de prisión preventiva para la familia Sena y sus cuatro colaboradores, a la vez que subrayó que “no hay una diferencia entre los acusados en cuanto a los delitos y los agravantes que se les deben imputar.

“Veo claramente una situación de alevosía, porque se coloca a la víctima en un lugar donde está totalmente indefensa, con superioridad numérica, con multiplicidad de agresores, en un lugar donde nadie podría ayudarla”, describió hoy en declaraciones al canal TN.

Así, adelantó que ese es uno de los ítems que la querella buscará “modificar, como también el hecho de haber una situación de violencia de género y los padres (de César Sena), al conocer esta situación, los hace copartícipes (aplicando el artículo 48 del Código Penal)”. “Son cosas que vamos a tratar de posicionar, con algún otro elemento de prueba, para llegar al juicio con una calificación más grave para los acusados”, indicó.

Además, consideró que para la querella no existe “una diferencia entre los acusados en cuanto a elegir agravantes diferentes para cada uno, sino que están todos en el mismo estamento”.

En ese sentido, los fiscales en el auto de prisión preventiva, decidieron imputar a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña con el delito de homicidio agravado, en grado de coautores; mientras que a sus colaboradores les imputaron el delito de encubrimiento agravado, algo que la querella buscará revertir y agravar.

“Son parte de los mecanismos del asesinato”

Así, tras conocerse el jueves las calificaciones legales con las cuales fue requerida la prisión preventiva para las siete personas detenidas, el letrado consideró que “en el caso de haber colaborado, son parte de los mecanismos del asesinato”.

“Me cuesta razonar desde el punto de vista ético y moral, y me hace mucho ruido, esta colaboración de los cuatro imputados que terminan en esa situación por encubrimiento agravado, porque no es que escondieron un arma o un auto robado, sino que hicieron una reducción de un cuerpo sin vida de una joven. Es muy difícil no pensar en ese vínculo con el asesinato”, fundamentó Burlando.

“Hay otras circunstancias que hablan de su inocencia respecto del homicidio porque en los momentos previos esta gente no aparece, durante el asesinato tampoco y eso es lo que, a través de medios de prueba, les ha generado este beneficio y se los ha colocado en esta postura. Pero sin duda es gente que puede entorpecer la acción de la justicia y de la investigación con actitudes como las que tuvieron hasta ahora”, resaltó.

En esa línea, el letrado no dudó en decir que a los cuatro colaboradores los coloca “en el antes, en el durante y en el después” del homicidio, aunque lo que está probado hasta el momento es su presencia “sólo en el después”. “Una persona que obsecuentemente incinera un cuerpo es capaz de hacer cualquier cosa”, agregó.

“En el final del recorrido, la calificación ajustada es esta”, dijo con respecto a esa participación central de los colaboradores de la familia Sena. “Me hubiese gustado que todo esto continúe con una prisión preventiva emparentada con el homicidio calificado, porque veo claramente una situación de alevosía”, cerró.

Velázquez: “Seguimos recibiendo declaraciones y pericias”

“Estamos en plena etapa de investigación fiscal. Si bien dictamos la prisión preventiva, seguimos recibiendo declaraciones testimoniales y pericias pertinentes, lo cual nos va a abrir quizás un panorama más amplio”, confió la fiscal Nelia Velázquez, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE).

En declaraciones al canal TN, repasó algunos detalles de la investigación, a la que definió como “realmente compleja y mediática, sin desconocer a los actores involucrados”. “Hemos llegado a finalizar esta primera etapa, que para nosotros fue positiva en cuanto a sus resultados y a las pruebas que hemos recolectado en este corto tiempo que es el plazo de los 10 días hábiles que nos permite el Código Procesal de esta provincia para disponer esta medida de preventiva”, destacó.

Como pruebas incorporadas en los últimos días a la investigación, marcó “las búsquedas en Google que hicieron Cecilia y César; lo cual demuestra que Cecilia se encontraba muy ilusionada con este viaje (a Ushuaia), que ella estaba segura de que iba a hacer. Y paralelamente están las búsquedas de César, que se basaban en cómo quebrar una muñeca en Jiu Jitsu o, posterior al día del hecho, cómo descansa un alma que ha sido asesinada de manera violenta”.

“Fueron pruebas muy fuertes que, de manera concatenada, nos llevan a fundamentar no solamente esta prisión preventiva, sino también el rol de cada imputado”, afirmó.

Asimismo, la fiscal ratificó una de las hipótesis más fuertes sobre la existencia de “un plan de esta familia para convencer o hacer creer a Cecilia de este viaje, el cual tenía la promesa de que en Ushuaia iban a tener un trabajo bien remunerado, un lugar donde vivir y de esa manera la llevaron al lugar del hecho (la casa de Santa María de Oro 1460)”. Y en ese lugar, donde estaban los tres integrantes de la familia Sena “con las diferentes pruebas que así lo fundamentan, dieron muerte a Cecilia”, indicó.

Lesiones y escena del crimen

Por otra parte, Velázquez se refirió a las heridas que presentaba César Sena: “Contamos con informes médicos de Medicina Legal y del Instituto Médico Forense, quienes lo examinaron el momento de ser aprehendido, y en base a eso también tenemos testimonios en la causa que marcan un antes y un después de esos rasguños. Es decir, antes del mediodía (del 2 de junio) César no contaba con esos rasguños y, a partir de la tarde, cuando varias personas lo ven, tenía rasguños y él mismo dio diferentes versiones a estas distintas personas”.

Además, la fiscal aseguró que Emerenciano Sena y Marcela Acuña, cuando fueron examinados no tenían lesiones físicas.

En tanto, acerca de la escena del crimen y sobre la forma en que la víctima habría sido ultimada, recordó que están pendientes resultados de pericias sobre las muestras que dieron positivo al luminol en la casa de la familia Sena, los muebles que fueron donados en días posteriores y también dieron positivo a sangre humana, y sobre los cuales debe realizarse el examen del ADN y el correspondiente cotejo con las pruebas. Así, sostuvo que con esos resultados se podría avanzar sobre nuevas hipótesis en torno a la forma en que asesinaron a Cecilia.

Relacionado