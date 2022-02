BRUTAL ASESINATO EN BUENOS AIRES: FUE HASTA UNA REMISERÍA A QUEJARSE PORQUE «NO LE MANDARON EL MÓVIL» Y MATÓ AL DUEÑO

Un trágico hecho fue registrado esta madrugada en la localidad bonaerense de Gregorio Laferrere.

Un hombre se dirigió hasta una remisería ubicada en el cruce de las calles Piedra Buena y García Merou. Allí, el sujeto comenzó a quejarse con el dueño del lugar porque no le llegaba el móvil que había solicitado.

En ese marco, ambos comenzaron a discutir lo que generó que la situación se ponga cada vez más tensa y de repente el hombre, aparentemente alcoholizado, sacó una navaja y asesinó al chofer.

En ese contexto, el primer chofer que había buscado al presunto autor del hecho y a su mujer cerca de las tres de la mañana del día domingo afirmó que “el hombre me empezó a amenazar” porque “siempre le mandábamos tarde los remises”.

Asimismo, el chofer que fue uno de los testigos afirmó en declaraciones a TN: “Las amenazas no quedaron ahí y me decía que me iba a romper el auto”.

Pero, no conforme con la situación, el hombre a eso de las 7 de la mañana volvió a ocasionar inconvenientes cuando pidió dos servicios de remises. Los conductores fueron al lugar solicitado pero pasados los 15 minutos no apareció.

Posteriormente, el hombre acusado por homicidio fue hasta la remisería para “tomar represalias”, según argumentó el testigo.

Una vez en el lugar, el acusado de manera violenta comenzó a romper un auto y agredió a varios empleados porque los acusaba de que no lo habían ido a buscar.

En ese contexto, los choferes llamaron al dueño de la remisería, Daniel Gutiérrez, quien se hizo presente en el lugar para tratar de calmarlo pero que, tendría un trágico final.

Seguido a que el hombre asesine a navajazos a Gutiérrez, se fugó del lugar por lo que dieron aviso al 911.

Las autoridades policiales iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron detener al sospechoso que fue identificado como José Luis Sosa de 35 años. Una vez que fue detenido, las fuentes policiales comunicaron que el presunto autor del crimen tenía manchas de sangre en su ropa y se le incautó un arma blanca tipo navaja de color negra de aproximadamente 20 cm.

En ese sentido, Sosa fue aprehendido e imputado por “Homicidio Simple”.

