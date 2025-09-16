BRONCA Y HUMOR: ESTALLARON LOS MEMES LUEGO DE QUE JAVIER MILEI DIJERA QUE LOS SALARIOS SON DE 1.200 DÓLARES
El Presidente dio un discurso en la CPAC, que se llevó a cabo en Paraguay, donde recordó a Charlie Kirk y lanzó una insólita mentira ante el auditorio.
Lo cierto es que el presidente Javier Milei no parece advertir esta debacle y la sigue embarrando: durante su discurso en la CPAC (por sus siglas en inglés, Conservative Political Action Conference que significa «Conferencia Política de Acción Conservadora»), en Paraguay, el mandatario señaló que los salarios argentinos se ubican «en torno a los 1.100/1.200 dólares, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales, dado que ese monto equivaldría a $1.776.000.
Pero las reacciones no quedaron en meros comentarios en la red social X, sino que los usuarios se encargaron de expresarse con divertidos memes.