Bronca y humor: estallaron los memes luego de que Javier Milei dijera que los salarios son de 1.200 dólares

La mejor prueba de ello fue el resultado de las elecciones legislativas bonaerenses, donde, poniendo en jaque la estrategia libertaria de cara a los comicios nacionales del próximo 26 de octubre.

Lo cierto es que el presidente Javier Milei no parece advertir esta debacle y la sigue embarrando: durante su discurso en la CPAC (por sus siglas en inglés, Conservative Political Action Conference que significa «Conferencia Política de Acción Conservadora»), en Paraguay, el mandatario señaló que los salarios argentinos se ubican «en torno a los 1.100/1.200 dólares, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales, dado que ese monto equivaldría a $1.776.000.