BASAIL: TRASLADABA COTORRAS, FUE NOTIFICADO POR INFRACCIÓN A LA LEY DE CAZA

Tenía 9 aves en su poder

En el marco de operativos de prevención por los caminos y rutas de la ciudad, la Comisaría de Basail desplegó patrullajes y controles vehiculares para evitar el transporte de elementos prohibidos por la ley.

Es así que alrededor de las en el Paraje la Aurora, se demoró a un motociclista de 20 años para verificar lo que llevaba. Este tenía una caja con 9 aves silvestres (cotorras), del cual no pudo dar explicaciones concretas.

Por ello fue notificado de su situación legal por Infracción a la Ley de Caza N° 1429-R. Se dio intervención a la Dirección de Fauna provincial que se hicieron cargo de las aves.

