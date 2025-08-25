Lun. Ago 25th, 2025

BARRANQUERAS ALUMNOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO HALLARON UN REVOLVER

Ocurrió en los servicios de custodias de Escuelas.
Este lunes a las 12:38, dos alumnos encargados de custodiar la Escuela Técnica N° 33, ubicado en el barrio Las Malvinas, Barranqueras, encontraron un revolver calibre 22 sin cartuchos, entre unos pastizales.
Por ello, dieron intervención a la Comisaria Segunda de Barranqueras que realizó el secuestro en la vereda de calle Obligado al 4.555.
Continúa la investigación para saber la procedencia del arma.

