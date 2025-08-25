Un hombre de 69 años fue víctima de un violento robo a mano armada en la madrugada de este lunes en el barrio Toba de Resistencia. Según la denuncia, Horacio Ramón Toffaletti circulaba en su motocicleta por Pasaje Rioja al 100 cuando fue interceptado por cuatro hombres vestidos de oscuro. Uno de ellos lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma y luego efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en su pie derecho.

El herido fue asistido en el hospital, donde se le realizaron radiografías y se constató que tenía un proyectil alojado en el pie. Los médicos determinaron que no era necesaria la extracción y, tras recibir las curaciones, fue dado de alta. A pesar de la agresión, la víctima logró escapar a pie mientras los delincuentes se llevaban su motocicleta Honda Wave roja.

Horas más tarde, tras un operativo policial en inmediaciones del barrio Chililli, los agentes hallaron el rodado abandonado entre malezas en una vivienda deshabitada. La moto fue recuperada sin ruedas ni espejos retrovisores. La fiscalía en turno intervino en el caso y continúa la investigación para dar con los autores del asalto.