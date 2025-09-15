BARRANQUERAS AGENTES RECUPERARON UN TUBO DE GAS QUE FUE SUSTRAIDO A UN HOMBRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tras un allanamiento realizado en una casa por Avenida Nicolás Rojas Acosta.

En la mañana de este lunes, los efectivos de la Comisaria Tercera de Barranqueras, entregaron un tubo de gas a un hombre de 62 años que había denunciado la sustracción del elemento días atrás.

El tubo de gas fue recuperado luego de un allanamiento que se realizó el pasado 9 de septiembre en una vivienda ubicada por Avenida Nicolás Rojas Acosta al 1700 aproximadamente donde allí se secuestró el bien en calidad de impostergable.

Consultado con la Fiscalía en Turno N° 3 a cargo de la Dra. Rossana Soto, dispuso que se entregue el elemento al propietario previa acreditación.

