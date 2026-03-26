AVANZA EL JUICIO CONTRA NICOLÁS MADURO EN ESTADOS UNIDOS: FINALIZÓ LA SEGUNDA AUDIENCIA
La Justicia de ese país llevó adelante una nueva audiencia contra el expresidente venezolano y rechazó un pedido clave de su defensa. Los detalles.
En ese contexto, Nicolás Maduro volvió a sostener su inocencia frente a los cargos en su contra, en línea con lo que ya había manifestado en su primera comparecencia. La defensa insiste en que se trata de acusaciones sin sustento, mientras que la fiscalía mantiene su postura y busca avanzar con la presentación de evidencia.
De cara a lo que viene, se espera que haya nuevas audiencias en las que se continúe discutiendo la admisibilidad de pruebas, posibles testimonios y otros elementos que serán determinantes en el desarrollo del juicio.
Por las características del caso y el peso político de Nicolás Maduro, todo indica que el proceso podría extenderse durante meses o incluso años antes de alcanzar una sentencia definitiva. Mientras tanto, el expediente sigue generando repercusión a nivel internacional y se mantiene como uno de los casos judiciales más sensibles y observados del momento.