Avanza el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: finalizó la segunda audiencia

La causa judicial que tiene como principal acusado a Nicolás Maduro sumó este jueves un nuevo capítulo con la finalización de la segunda audiencia en un tribunal federal de Nueva York. Se trata de una instancia clave dentro de un proceso que recién comienza a desarrollarse en profundidad y que promete extenderse en el tiempo.

Durante la jornada, el foco estuvo puesto en cuestiones técnicas que hacen al avance del expediente. Entre los puntos abordados, se discutieron aspectos vinculados a la validez de las pruebas reunidas por la fiscalía, así como también detalles relacionados con la estrategia de la defensa y el financiamiento de los abogados del acusado.

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia fue la decisión del juez de rechazar el planteo de la defensa que buscaba desestimar la causa, un movimiento que, de haber prosperado, habría significado un giro determinante en el proceso. Con esta resolución, el expediente continúa su curso y se habilita la profundización de la investigación.

En ese contexto, Nicolás Maduro volvió a sostener su inocencia frente a los cargos en su contra, en línea con lo que ya había manifestado en su primera comparecencia. La defensa insiste en que se trata de acusaciones sin sustento, mientras que la fiscalía mantiene su postura y busca avanzar con la presentación de evidencia.

El caso incluye acusaciones de extrema gravedad, como narcotráfico, conspiración armada y narcoterrorismo, lo que eleva el nivel de complejidad tanto en lo jurídico como en lo político. Por ese motivo, cada instancia del proceso es seguida de cerca tanto dentro como fuera de Estados Unidos.