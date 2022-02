«AUMENTAR LA LUZ SIN COMPENSAR AL NORTE ES INEQUITATIVO»

Así lo definió el legislador provincial, Livio Gutiérrez, luego de participar de la audiencia pública realizada por la suba de la tarifa de energía eléctrica.

Este jueves, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad convocó a una audiencia pública virtual con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de la determinación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El diputado Livio Gutiérrez participó de la misma, mencionando que “para nosotros un aumento tarifario en esta época es la tormenta perfecta, porque los calores que hacen en la provincia del Chaco, la cuestión relativa que no tenemos energías alternativas y lo que se denomina la concentración de la demanda, es decir, la cantidad de usuarios que usan el servicio eléctrico desperdigado en una geografía provincial, es muy grande. No tenemos la concentración que abarata costos. Todos los costos que llegan son totalmente absorbidos por los usuarios”.

“Hemos tenido durante todo enero un muy mal servicio con caídas por incendios, por tensión, y todo ello responsabilizando la empresa prestataria provincial a las distribuidoras. La verdad es que luego de 20 o 25 cortes que tuvimos en el mes de enero, nos sentimos muy mal, nos sentimos así porque es injusto. Cuando uno empieza a analizar una boleta de electricidad en la provincia del Chaco, se da cuenta cómo en una boleta del mes de diciembre con 1100 kw se paga 8432 pesos y esto está subsidiado incluso. Entonces cuando vemos que sin subsidio la tarifa sería de 13 mil pesos, un aumento del 20% sería 15 mil pesos; y si dejamos los subsidios la boleta de 8 mil se va a 10 mil pesos”, detalló.

Por otro lado, ejemplificó que un jubilado con la jubilación mínima, gana 30 mil pesos, es decir, “un jubilado en Chaco es un electrodependiente absoluto para pagar una boleta que se le va el 33% de su sueldo. En lo personal, creo que esto no puede ser; porque además la cuestión tiene muchas soluciones, buscar durante la historia que ha sucedido”, aseveró.

“Los chaqueños hemos pagado la Ley 23681, donde en todas a boletas de luz pagamos para que se hagan obras eléctricas en la provincia de Santa Cruz; un porcentual de 0.6 por mil. Es hora de pensar soluciones para el Norte postergado o quizás también cambiar el criterio de regalías que hay de la Cuenca Alta, es decir, las provincias que tienen represas hidroeléctricas terminan con beneficios y regalías, y los que estamos en el río pero más abajo de cuenca, no tenemos nada”, explicó el legislador.

“Creo que hoy por hoy necesitamos equidad, porque la verdad es que cuando uno vive tan lejos y piensa lo que vivieron los que habitaron aquí, nuestros abuelos inmigrantes, los criollos, la verdad que golpea muy duro. Les voy a dar un ejemplo: mis abuelos murieron hace muchos años, pero ninguno de los dos a su muerte tuvo agua potable. Uno de ellos solamente tuvo electricidad en los últimos años de su vida y estamos hablado que la electricidad es un derecho humano”, señaló.

“No quiero que le quiten nada a nadie, pero creo que tiene que haber equidad. Evidentemente el sistema nacional eléctrico está absolutamente distorsionado, porque escucho a las empresas que dicen que no ganan y lo veo en los usuarios que tampoco tienen el dinero suficiente para poder pagar la boleta. El Chaco y el Norte argentino, analizando comparativamente los hogares de aquí, gastan el 50% más en promedio que otros hogares del país en materia de electricidad, porque no tenemos alternativas, porque no tenemos gas como les decía, no tenemos energías renovables”, indicó Gutiérrez.

