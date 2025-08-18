AUH Y TARJETA ALIMENTAR: LA IMPORTANTE ACLARACIÓN DE ANSES PARA QUIENES COBREN ESTE BENEFICIO
El organismo detalló qué condiciones deben cumplir los titulares de la AUH para acceder al beneficio de la Tarjeta Alimentar y recibir sus beneficios.
Montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar en agosto 2025
Pueden acceder al beneficio de la Tarjeta Alimentar los siguientes grupos: titulares de AUH, beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) y familias que reciben Pensión No Contributiva por discapacidad con menores a cargo.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025
Cada mes, ANSES establece su calendario de pagos, organizando las fechas según el último dígito del DNI. De esta manera, los titulares de AUH pueden conocer con anticipación cuándo recibirán sus haberes y planificar sus cobros de manera ordenada y sin inconvenientes.
- DNI 0: jueves 8
- DNI 1: lunes 11
- DNI 2: martes 12
- DNI 3: miércoles 13
- DNI 4: jueves 14
- DNI 5: lunes 18
- DNI 6: martes 19
- DNI 7: miércoles 20
- DNI 8: jueves 21
- DNI 9: viernes 22