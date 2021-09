(AUDIO) JUAN CARLOS POLINI: “LA PROVINCIA DEL CHACO A DECIDIDO CAMBIAR”

En el programa de Pica Picante que se emite por Pórtico FM 105.5 se entrevistó al candidato a diputado Nacional por JUNTO POR EL CAMBIO- YO CAMBIO, Juan Carlos Polini quien habló acerca del resultado en las elecciones del pasado domingo, además dio a conocer como se prepararán junto a su equipo para las votaciones generales.

Juan Carlos Polini realizo el analisis acerca de las elecciones PASO realizadas este domingo y dijo “No tengo dudas de que el Chaco decidió cambiar, la comunidad está cansada de los políticos que nos llevan a una grave situación de pobreza, donde la salud no nos cubre, la educación no nos educa, ni la policía no nos genera seguridad”

También POLINI brindó información acerca de las actividades que seguirán realizando con el acompañamiento de los candidatos de la lista para las próximas votaciones “La sociedad ha elegido seguir el camino del cambio, por eso debemos trabajar arduamente para las próximas elecciones, las cuales creemos que serán más difíciles, además seguiremos recorriendo los diferentes puntos de la provincia, trabajando para que este frente electoral pueda ampliarse”

Finalmente cerró con un agradecimiento hacia los diferentes sectores y dijo: “Reconocemos la gran importancia que tiene el acompañamiento de la comunidad en las urnas, por eso quiero agradecer a todos aquellos que nos han acompaño durante todo este tiempo y felicitar a todos los candidatos que han participado”

