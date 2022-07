ATRAPARON A UN PRÓFUGO DE LA JUSTICIA A METROS DE LA BIENAL: TENÍA UNA «TUMBERA» Y MÚLTIPLES ARMAS BLANCAS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Este martes a la noche, mientras en el escenario principal del Domo del Centenario actuaba Peteco Carabajal, un hombre de 58 años fue atrapado por agentes policiales en inmediaciones de la Bienal. Pretendía circular con un arma de fuego de fabricación casera («tumbera») y múltiples armas blancas.

Fue personal de la División COM el encargado de atrapar el hombre en circunstancias no esclarecidas, puesto que los uniformados no confirmaron si se trató de un control preventivo o si el hombre había sido señalado por vecinos de la zona.

Cuando frenaron al hombre y le realizaron la requisa encontraron entre sus pertenencias, además del arma «tumbera», un machete, tres trincheras, una hoja de cuchillo y una tijera metálica.

Como si fuera poco, tras el control en el Sistema Gestión Biométrica del Departamento Antecedentes descubrieron de sobre él recaía una solicitud de aprehensión en una causa por «supuestas amenazas con armas en concurso real con daños en concurso real con lesiones leves».

De esta manera, el hombre fue trasladado a la comisaría Jurisdiccional quedando a disposición de la justicia.