ATLÉTICO MADRID, CON GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ, SE IMPUSO 3-1 ANTE UNION SG POR LA CHAMPIONS LEAGUE
El equipo de Simeone ganó con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marco Llorente. Sykes descontó para los belgas. El Colchonero suma seis puntos en el grupo.
En el Cívitas Metropolitano, el Atlético Madrid consiguió un triunfo clave por 3-1 ante el Union SG, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los goles del conjunto español fueron obra de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marco Llorente, mientras que Ross Sykes descontó para los belgas cerca del final.
El conjunto dirigido por Diego Simeone dominó el encuentro desde el inicio y logró abrir el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada personal de Giuliano Simeone que culminó con una precisa definición de Julián Álvarez. En el complemento, Conor Gallagher amplió la diferencia con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero visitante. El descuento llegó a falta de diez minutos para el cierre: Ross Sykes aprovechó una desatención defensiva y puso el 2-1 definitivo.