Atlético Madrid, con gol de Julián Álvarez, se impuso 3-1 ante Union SG por la Champions League

El conjunto dirigido por Diego Simeone dominó el encuentro desde el inicio y logró abrir el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada personal de Giuliano Simeone que culminó con una precisa definición de Julián Álvarez. En el complemento, Conor Gallagher amplió la diferencia con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero visitante. El descuento llegó a falta de diez minutos para el cierre: Ross Sykes aprovechó una desatención defensiva y puso el 2-1 definitivo.