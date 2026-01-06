ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL DIRECTORIO DEL INSSSEP PARA EL PERÍODO 2026–2030

De esta manera, quedaron conformadas las autoridades electas del Directorio: por el Sector Activo, Germán Matías Landriel (titular) y Mariela Mercadín (alterno); por el Sector Pasivo, Griselda Wilma Troncozo (titular) y Miriam Liliana Jacquet (alterno). En tanto, Zulma Galeano fue proclamada Síndico Titular, acompañada por Fernando Romero como Síndico Alterno.

Tras las elecciones realizadas en octubre del 2025, el presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Rafael Meneses, tomó juramento a las nuevas autoridades que integrarán el Directorio del organismo en representación de los afiliados para el período 2026–2030.

El acto se llevó a cabo ayer, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, donde Meneses rubricó el acta de asunción de las autoridades que se realizó conforme a la Resolución del Directorio del INSSSEP N.º 5933/2025 y al Acta N.º 13 de la Junta Electoral del Instituto, luego de finalizado el escrutinio definitivo el 3 de noviembre de 2025, correspondiente a las elecciones celebradas el 30 de octubre del mismo año. Durante el acto, y acompañado por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, Meneses destacó la importancia del proceso eleccionario: “Desde hace mucho tiempo hacía falta un acto verdaderamente democrático que convalide genuinamente a un Directorio, y eso es lo que ocurrió”, expresó, al tiempo que celebró la amplia participación de los afiliados.

El presidente del INSSSEP en este contexto, remarcó que el desafío del nuevo Directorio será “eficientar los sistemas y optimizar los recursos para que los afiliados reciban lo que realmente necesitan”. Asimismo, aseguró que desde su gestión se viene trabajando firmemente en la reorganización y el direccionamiento adecuado de los recursos.

“Siento que tendremos un Directorio a la altura de las circunstancias, con el que vamos a poder trabajar en equipo, que es la única manera de salir adelante y llevar la institución, como nos pidió el gobernador, a cada uno de nuestros afiliados”, concluyó Meneses.

En tanto, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó la gestión de Meneses al frente del organismo y el proceso de reorganización y normalización de las prestaciones del INSSSEP. “El futuro hoy es mucho mejor, más eficiente y razonable, siguiendo la optimización de los recursos provinciales y de cada afiliado”, afirmó.

“El Chaco tiene que desarrollarse, la actividad médica privada merece una mirada especial, y quienes hoy están a cargo del INSSSEP saben responder cabalmente a estas necesidades”, afirmó.

Por último, el vocal titular por el Sector Activo, Germán Landriel, señaló que uno de los principales objetivos del Directorio es “representar al afiliado activo y pasivo en cada punto de la provincia, estar cerca de ellos y acompañar las decisiones del Presidente y Vicepresidente, orientadas a un manejo eficiente, eficaz y óptimo de los recursos”. Finalmente, agradeció a los afiliados que participaron del proceso eleccionario, que convocó a casi 45.000 votantes.

Participaron del acto: el síndico oficial del INSSSEP, Juan Ignacio Cáceres; la Presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; ministros, secretarios, subsecretarios, diputados provinciales y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, entre otros.

