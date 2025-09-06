ASÍ ESTARÁ EL TIEMPO ESTE FIN DE SEMANA EN EL CHACO

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con tiempo bueno y ambiente frío en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad el sábado, y desmejorando hacia la tarde-noche del domingo, con algunas lluvias aisladas.

En detalle, para el sábado se espera cielo despejado a parcialmente nublado, y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 7 grados y un techo de 18.

Asimismo, para el domingo se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, y lluvias aisladas por la tarde-noche, con vientos leves del este. La temperatura oscilará entre 7 grados de mínima y 18 de máxima.

En tanto, para el lunes se anuncia tormentas aisladas, con ascenso de temperatura: mínima de 12 grados de máxima de 22.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado por la mañana y despejado por la tarde-noche, y similares valores térmicos, con 11 grados de temperatura mínima y 23 de máxima.