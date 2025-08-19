ASESINARON A UNA SEÑORA Y LA TIRARON DENTRO DE UN ALJIBE EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue detenida quien sería su cuidadora.

En horas del mediodía de éste martes, la comunidad de Presidencia de la Plaza se vio conmocionada por el supuesto homicidio de una señora en calle Sargento. .Cabral entre calle Guemes y Antártida Argentina.

La Policía fue alertada por V.G. que en el domicilio de su madre Córdoba Mirta en la parte de atrás (patio) se encontraba restos de sangre y un cuchillo, al lado un aljibe con agua de unos 4 metros aproximadamente.

Una vez en el lugar, se realizó rastrillaje en sector del aljibe. Se hizo presente personal de la División Bomberos Plaza, quienes encontraron el cuerpo de la señora Córdoba Mirta de 68 años de edad, adentro del aljibe sin signos vitales.

Se hizo presente una doctora del hospital local quien confirmó que el cuerpo hallado estaba sin vida.

Aguardaban presencia de Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia, médico policíal y fiscal de Género en turno N 09 doctora Fernanda Abraham.

Se procedió a la demora de Rosa Angela Cardozo de 40 años, quien cumple función de cuidadora domiciliaria.

