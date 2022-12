ARGENTINA, 1985, FUE NOMINADA A LOS PREMIOS GLOBOS DE ORO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La película «Argentina, 1985», que tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Peter Lanzani fue nominada a los premios Globo de Oro, para la categoría ‘Mejor película extranjera’.

Así lo anunciaron desde la cuenta oficial de uno de los galardones más importantes de la industria cinematográfica de Estados Unidos.

Junto a la película argentina que aborda los Juicios a las Juntas militares de la última dictadura, se encuentran nominados dentro de la categoría: RRR, de India; All Quiet on the Western Front, de Alemania; Decision to Leave, de Corea del Sur; y Close, coproducción de Bélgica, Francia y Países Bajos.

El ganador se conocerá el próximo 10 de enero en Los Ángeles, donde se revelará cuál es el film que perfila para entrar a la terna de los premios Oscar, la más importante de las estatuillas que se entregan en la industria audiovisual.

«Argentina, 1985» ganó el premio del público en San Sebastián

La película «Argentina, 1985» obtuvo el «Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián» que otorgan los asistentes al Festival de Cine de esa ciudad española, informó el productor de la cinta Axel Kuschevatzy.

El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani y que retrata los pormenores del mundialmente famoso juicio a las juntas militares, que durante siete años ejercieron el gobierno en Argentina, ganó el Premio del Público del Festival de Cine de San Sebastián con una puntuación de 9,14 sobre 10 y «casi alcanza el número más alto de la historia del Festival!», escribió el cinéfilo Kuschevatzky esta mañana en sus redes sociales.

Y, al destacar la importancia de este reconocimiento expresó su agradecimiento «a todos los espectadores que la votaron y que hacen que Argentina, 1985 se sume a una lista que incluye films como El padre, El Artista, 3 anuncios por un crimen, Diarios de Motocicleta o Pequeña Miss Sunshine, entre otras». «Estamos más que felices y emocionados», añadió el productor.

Según el portal del Festival, las películas que participan de la sección Perlak son candidatas al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que será otorgado por los espectadores asistentes a la primera proyección pública de cada película de dicha sección.

Esa distinción se compone de dos premios diferentes: un 1er Premio a la Mejor Película, dotado con 50.000 euros, y un 2º Premio a la Mejor Película Europea de 20.000 euros, que está destinado al distribuidor de la película en España.

La sección Perlak está compuesta por una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España, que han sido aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales, explica la página del Festival.

Mirá el tráiler de «Argentina, 1985»

Luego de ser largamente ovacionada en la 79° edición del Festival de Cine de Venecia, «Argentina, 1985», también fue seleccionada como la película que representará al país en los Premios Goya 2023, por lo que se apunta como una gran candidata a los Premios Oscar.

Según el sitio Variety, la película podría llegar a tener a dos de sus actores, Ricardo Darín y Peter Lanzani, entre los nominados, ya que sus nombres aparecen en la lista que publicaron en su portal, uno de los más importantes de Hollywood.