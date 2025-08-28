ARCA SUSPENDERÁ CUENTAS Y TARJETAS EN SEPTIEMBRE: QUIÉNES PUEDEN VERSE AFECTADOS
ARCA detalló cómo funciona su sistema de control para combatir la evasión y el lavado de dinero. Todos los detalles en esta nota.
Los motivos por los que ARCA puede suspender las cuentas bancarias y tarjetas
ARCA definió cuatro criterios para considerar a un contribuyente como no confiable. El primero se relaciona con la presentación de declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias. El segundo apunta a movimientos de dinero sin justificación clara. El tercero analiza la ausencia de documentación que respalde las operaciones, y el cuarto verifica si las actividades económicas declaradas coinciden con los ingresos reportados.
ARCA: los comercios que pueden ser bloqueados
Los comercios incluidos en la lista de no confiables de ARCA enfrentarán restricciones en sus sistemas de cobro, afectando tarjetas de crédito y débito, pagos por códigos QR, transferencias bancarias y plataformas como Mercado Pago o MODO. Los procesadores de pagos pueden bloquear automáticamente las operaciones asociadas al CUIT, evitando que los comercios con irregularidades reciban fondos hasta regularizar su situación.
Cómo saber si estoy en la lista de los irregulares de ARCA
Los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal en el sitio oficial de ARCA en la sección “Estado administrativo del CUIT”, donde se indica si tienen restricciones para operar con medios de pago. Para regularizar su situación, deben presentar la documentación requerida de forma digital y esperar la evaluación del organismo. Una vez aprobada, ARCA reactivará las cuentas y tarjetas bloqueadas, permitiendo recuperar el acceso a los servicios financieros de manera transparente y controlada.