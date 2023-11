APA: SE ESPERAN TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD DESDE ESTE MEDIODÍA EN LA PROVINCIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Son probables tormentas fuertes acompañadas de ráfagas, caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Para el día de mañana rige alerta amarillo por tormentas.

La Administración Provincial del Agua (APA) alertó que, desde este mediodía, se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, a lo largo de toda la provincia. En ese marco, instan a la población a tomar los cuidados necesarios y recordaron las líneas de comunicación y contacto ante contingencias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para este jueves. Esta abarca a los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, 1° de Mayo, San Fernando, Maipú, Chacabuco, Comandante Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, 9 de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, 25 de Mayo y sectores sudeste de Almirante Brown y General Güemes.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

El SMN recomienda: no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

El pronóstico válido hasta el 25 de noviembre, señala que, para el viernes, se espera cielo parcialmente nublado y tiempo inestable a la madrugada en el noreste de la provincia, zona aledaña al río Bermejo. El viento será del sudeste y las temperaturas se encuentran previstas entre los 19ºC y 30ºC.

En tanto el día sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y viento del sudeste. Las temperaturas oscilarán entre los 17ºC y 32ºC.

Líneas de emergencias

Bomberos: 100.

Emergencia Médica: 107.

Sistema Policial: 911. Defensa Civil: 103.

APA: por teléfono fijo al 362 4419990 y por Whatsapp al 362 4017755.

Asistencia Social: 362 402-4802.

Secheep: 364-437-7044.

MIRAME: 0800-888-6472.

