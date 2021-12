ANTES DE SU REGRESO A LA TV, MIRTHA LEGRAND ACLARÓ: «NO SERÁ MI DESPEDIDA»

A dos meses y medio de haber sufrido un problema coronario por el que le colocaron dos stents, Mirtha Legrand está lista para su regreso a la TV. Este sábado 18 a las 21.30, la diva volverá a estar al frente de La noche de Mirtha, acompañada por su nieta Juana Viale -quien la reemplaza desde que empezó la pandemia- y de cuatro invitados: Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon.

«Estoy muy emocionada, contenta, feliz… Todo eso junto. No veo la hora de estar sentada en la mesa del programa», dijo «Chiquita» en una entrevista con La Nación. Y se refirió a las distintas versiones que circularon el último año, que aseguraban que dejaría para siempre su trabajo en la pantalla chica: «Tengo muchas ganas de volver. Para mí es muy raro no estar en el aire. Este sábado no será mi despedida». Por último, aclaró que su reaparición tiene como objetivo saludar a su audiencia antes de Navidad y Año Nuevo y también agradecerle a su nieta por haber ocupado su lugar.

A fines de agosto, la conductora reapareció en pantalla para reemplazar a Juanita, quien debía cumplir con una semana de aislamiento luego de un viaje a Francia, y manifestó su emoción por volver al ruedo. «Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro», dijo. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: «Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: ‘Doctor, quiero volver a ser la de antes’. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”.

A los pocos días se animó a regresar al Teatro Colón, donde tiene un palco, para disfrutar de la presentación del Ballet Estable. Y el domingo 12 se acercó al predio de La Rural para votar en las elecciones legislativas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). «El público me agradecía que hubiera ido a votar, fueron todos muy amorosos», destacó la artista oriunda de Villa Cañás, Santa Fe. «Tenía cierta resistencia porque no tenía el número de mesa, pero reconozco que fue magnifico y cumplí con mis deber cívico», reconoció.

Y aunque se la vio muy entusiasmada por el contacto con la gente y por salir un poco de su casa luego de pasar tantos días encerradas, no tardaron en aparecer los rumores que aseguraban que «Chiquita» estaba preparando su retiro. «Nada de lo que se dice es verdad», aseguró su hija, Marcela Tinayre, en diálogo con Noticias Argentinas.

Un mes más tarde, la diva sufrió un problema de salud que la obligó a hacer reposo durante varias semanas, pero eso jamás la hizo cambiar de opinión sobre su regreso a la TV. Y tal como había anunciado a fines de noviembre, está todo dado para que se reencuentre con las cámaras en el lugar en el que más cómoda se siente.