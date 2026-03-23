ANSES: QUIÉNES DEJAN DE COBRAR EL BONO DE $70.000 EN ABRIL Y EL NUEVO TOPE PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Quiénes recibirán un bono de $70.000 en marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que a partir de abril de 2026 algunos jubilados y pensionados dejarán de percibir el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo económico que se venía otorgando para acompañar los ingresos más bajos del sistema previsional.

Una vez más se confirma el bono para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.

Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo En marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones de ANSES recibieron un aumento del 2,88%, según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes en función de la inflación. La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88, y al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $439.600,88. Por otro lado, la jubilación máxima alcanza los $2.487.063,96.

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez perciben $328.720,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70. En todos los casos, el bono de $70.000 se aplica de manera completa o proporcional, según el monto del haber.

Quiénes reciben bono de $70.000 completo y quiénes uno parcial El bono de $70.000 se otorga de manera completa a los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima ($369.600,88). Este grupo incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las madres de siete hijos que cobran la PNC, siempre que sus ingresos no superen el piso establecido.