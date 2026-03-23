ANSES: QUIÉNES DEJAN DE COBRAR EL BONO DE $70.000 EN ABRIL Y EL NUEVO TOPE PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
La ANSES definió quiénes dejan de percibir el refuerzo económico. Conocé los nuevos montos de las escalas y quiénes cobran el bono completo o el proporcional.
Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo
En marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones de ANSES recibieron un aumento del 2,88%, según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes en función de la inflación. La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88, y al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $439.600,88. Por otro lado, la jubilación máxima alcanza los $2.487.063,96.
Quiénes reciben bono de $70.000 completo y quiénes uno parcial
El bono de $70.000 se otorga de manera completa a los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima ($369.600,88). Este grupo incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las madres de siete hijos que cobran la PNC, siempre que sus ingresos no superen el piso establecido.
- Un jubilado que percibe $400.000 recibirá un bono de $39.600,88 (para completar los $439.600,88).
- Quienes superen los $439.600,88 no accederán al refuerzo.
Este mecanismo asegura que ningún jubilado o pensionado quede por debajo del piso mínimo garantizado, pero excluye a quienes ya perciben haberes superiores a ese límite.