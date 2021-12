ÁNGEL DE BRITO CONFIRMÓ EL FINAL DE LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

El periodista de espectáculos explicó los motivos por los que se despide oficialmente del programa que condujo durante los últimos seis años.

Ángel de Brito lanzó una de las primicias más importantes para él, ya que anunció el final de Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce desde hace seis años por El Trece.

Al comienzo parecía que se trataba de unos días de vacaciones, pero finalmente el periodista de espectáculos confirmó que el programa terminará definitivamente el próximo 31 de diciembre.

Anoche, De Brito publicó en Twitter: Primcia: el 31/12 termina LAM, mañana viernes les cuento todo en #LAM”, escribió. Y luego, el mismo Marcelo Tinelli le preguntó en La Academia: ¿Termina LAM? ¿Pasó algo?”, quiso saber y el jurado fue contundente en su respuesta: “Sí, terminamos el 31. A fin de año. Lo voy a contar mañana, pero es así, terminamos. No es chiste. Gracias por tu apoyo, de todos los años a LAM. El éxito también es parte tuya. Gracias, Marcelo. Y por todos estos años de trabajo, que amo trabajar en este programa”.

“¿Y qué va a hacer, Ángel?”, siguió indagando Tinelli a lo que el periodista respondió: “No lo sé”.

Los motivos

Este viernes, De Brito amplió más detalles de su decisión: “Es cierto, LAM termina el 31 de diciembre, mucha gente está sorprendida pero es verdad”, dijo el conductor minutos antes que termine su programa y con las angelitas llorando a su alrededor. “Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá”, aseguró inflexible con su postura.

Al ser consultado sobre su futuro, De Brito expresó: “Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso- les respondió-. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego”.

“Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá”, agregó.

Luego, De Brito les habló a sus panelistas: “No lloren, no terminamos aún. Este no será el último programa salvo para Maite que se va hoy”; dijo sobre la salida de Peñoñori que se va Intrusos. Y continuó: “Quiero agradecer a las 75 angelitas que pasaron por acá, fueron 1500 programas, 5 temporadas, tuvimos mucha competencia buena siempre, es algo único porque nos vamos haciendo un éxito y estamos muy orgullosos de este programa”.

Y explicó por qué decidió romper el silencio y dar él mismo la noticia. “Me parecía que lo tenía que comunicar yo porque se iba a filtrar en cualquier momento. Lo sabía muy poca gente, las chicas no sabían y se enteraron ayer. Seguramente volveré a trabajar con las 6 en algún otro proyecto y quiero decir que es el mejor grupo que tuve”.

“Básicamente es eso, palabras de agradecimiento para la productora y el canal. Siempre tuve mucha libertad, desde el principio. Arranqué con Marcelo en su programa y luego con Mariana. Mi carrera la hice en este canal”, comentó para cerrar y reveló que en realidad, Tinelli ya estaba enterado de la noticia: “Marcelo sí lo sabía, había hablado con él porque me despido de Showmatch hoy a la noche, será mi último certamen”, cerró.

