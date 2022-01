ALLANARON UNA CLÍNICA EN EL CENTRO Y ENCONTRARON 7 CUERPOS EN DESCOMPOSICIÓN POR FALTA DE FRÍO

Los vecinos hicieron la denuncia por el olor nauseabundo. Dejó de funcionar la cámara de frío. Se trata de la Clinica Cereijo, ubicada en Lavalle 1686.

Este martes se desplegó un importante operativo en un sanatorio de Monserrat, en pleno centro porteño, a raíz de una grave denuncia. Aseguran que dejó de funcionar la cámara mortuoria, en la que había 7 cuerpos.

Se trata del Sanatorio Ramón Cereijo, ubicada en Lavalle 1686. Ya se encuentran efectivos de la división de Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad. Al parecer, el intenso olor despertó sospechas y derivó en el allanamiento.

Intervino la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). La denuncia se radicó a partir de los “olores nauseabundos” que provenían del interior del centro de salud y por ello habrían empezado a evacuarlos.

De acuerdo con la información policial, había 7 cuerpos en la cámara de frío y la sospecha es que la cámara mortuoria había dejado de funcionar hace varios días.

Durante esta tarde los efectivos comenzaron la tarea de retirar los cuerpos para evitar que afecte al resto de los pacientes y a la salud pública.

El Ministerio Fiscal había publicado en 2021 que ese sector del sanatorio estaba clausurado desde septiembre del año pasado, pero no cumplieron la sanción.

Según lo que trascendió, este sanatorio prestaba servicios a trabajadores del Ministerio de Economía.

El reclamo de los familiares de uno de los fallecidos

Juan Carlos Medina falleció ayer a la tarde por un paro cardiorrespiratorio. El sanatorio informó del deceso a sus familiares y les comunicó que no podían reconocer el cuerpo por el protocolo de Covid-19.

En diálogo con TN, una de las hijas dijo: “No nos querían entregar el cuerpo de mi papá. Pedimos el reconocimiento y no nos querían entregar el cuerpo. No sabíamos lo de los siete cuerpos, pero el olor ahí adentro es impresionante”.

“Tenía que venir un fiscal para firmar y que nos puedan entregar el cuerpo. Ayer no me dejaban retirarlo, pero ahora que están los medios entré y me dejan reconocerlo. Es una injusticia”, agregó otro familiar.

El cuerpo de este hombre pasó 12 horas sin refrigeración en esa cámara mortuoria que no contaba con habilitación. Otro de los cuerpos es de una persona que falleció el 21 de diciembre de 2021.

FUENTE: TN

Relacionado