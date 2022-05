ALFREDO CASERO HABLABA DEL ACTO DE CFK EN CHACO, ESTALLÓ DE IRA Y ABANDONÓ UN PROGRAMA A LOS GRITOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Alfredo Casero protagonizó esta noche un tenso momento en el programa del periodista Luis Majul en LN+. El actor estalló y golpeó de manera violenta la mesa del estudio e increpó a los gritos a los panelistas que formaban parte del debate.

La tensión comenzó cuando el humorista empezó a hablar de manera efusiva del tema y el conductor le preguntó al invitado si podían «conversar tranquilos». «¿Por qué me mirás así? ¿Estás enojado?», continuó.

«Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo ni un pu… miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir… sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir», dijo el humorista.

«Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema», respondió Majul, a lo que su invitado, ya un poco irritado, lanzó un «ay, qué plomo, por Dios mío».

En ese contexto, Casero volvió a pedir la palabra, pero fue brevemente interrumpido por Majul, tras lo cual pidió «terminar» lo que estaba diciendo y, visiblemente enojado, hizo unos segundos de silencio para después golpear fuertemente la mesa.

«Ustedes son una maga de… todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo», comenzó a decir.

Luego de eso, el actor se paró, se sacó el micrófono y empezó a caminar hacia la salida del estudio del canal LN+, pero mientras lo hacía se dirigió directamente a Majul, a quien señaló con el dedo y le advirtió: «No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados».

Antes de retirarse completamente, Casero siguió cuestionando duramente a los periodistas, a los que criticó porque, a su entender, cuando «les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí».

«Están cagados en las patas. Buscá a Mandela», cerró el humorista, que continuó quejándose mientras se retiraba del canal, mientras que el conductor del programa trató de llevar calma al equipo y señaló que «con Alfredo Casero siempre se puede esperar una cosa así».

