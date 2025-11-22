Alejandra Monteoliva es la nueva ministra de Seguridad ante la inminente salida de Patricia Bullrich

En la tarde de este sábado, el gobierno de Javier Milei anunció a los dos sucesores de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, dado que ellos deberán asumir sus bancas en Senadores y Diputados, respectivamente, el próximo 10 de diciembre.

En este sentido, desde Casa Rosada lanzaron un comunicado donde expresan lo siguiente: «El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente».

la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional«, informaron, al mismo tiempo que destacaron la continuidad del modelo: «En este contexto, la Oficina del Presidente informa que«, informaron, al mismo tiempo que destacaron la continuidad del modelo: «Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina».

Alejandra Monteoliva. Y añadieron: «Por su parte, el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa«. Y destacaron: «Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continue de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados».

Carlos Alberto Presti. «Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión», manifestaron.