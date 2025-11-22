ALEJANDRA MONTEOLIVA ES LA NUEVA MINISTRA DE SEGURIDAD ANTE LA INMINENTE SALIDA DE PATRICIA BULLRICH
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
A su vez, el Gobierno también informó que Carlos Presti será el nuevo ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri, quien asumirá en Diputados.
Y añadieron: «Por su parte, el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa«. Y destacaron: «Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continue de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados».
«Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión», manifestaron.