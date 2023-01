ALBERTO FERNÁNDEZ: “SOMOS LA SEGUNDA ECONOMÍA QUE MÁS CRECIÓ EN EL MUNDO DESPUÉS DE CHINA”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El Presidente hizo referencia al crecimiento que se registró entre 2021 y 2022. Además volvió a cargar contra la Corte Suprema y contra Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández destacó este martes el crecimiento de la economía argentina en los últimos dos años y valoró los avances en la obra pública. Lo hizo en el marco de la presentación de una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, en José C. Paz.

“La economía argentina en el año 2021 creció 10.3 puntos y en el 2022 casi 6 puntos. Somos, en esos dos años, el segundo país que más creció en el mundo después de China”, manifestó el mandatario, y aseguró que se concretaron 2.838 obras públicas en todo el país.

Asimismo, y en referencia a este tema, Fernández reveló que la suba tuvo que ver en parte con la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Contra todos los pronósticos que se plantearon cuando cerramos el acuerdo, la realidad dice que tuvimos razón porque firmamos un acuerdo en el que le dijimos al Fondo, ‘primero me vas a dejar crecer y después voy a pagarte’”, destacó con énfasis.

Por su parte, y en un mensaje directo a Juntos por el Cambio, el Presidente hizo referencia a la creación de nuevos empleos y a la negociaciones paritarias: “Creamos un millón y medio de puestos de empleo, por lo tanto no es verdad que ajustamos. Los trabajadores, que en la pandemia lograron mantener sus puestos gracias al ATP, tuvieron sus paritarias libres y le ganaron a la inflación. Están 8 puntos arriba, pero no alcanza. Muchos llegan a fin de mes agotados. Pero también es cierto que en el Gobierno anterior el salario real se cayó 20 puntos”.

Y agregó: “El Gobierno anterior les decía a los trabajadores que se hagan emprendedores y que repartieran pizzas. Yo en cambio quiero que los argentinos tengan trabajo digno”.

Luego apuntó directamente a su antecesor: “Lo único que frustró a los argentinos es ese presidente que tuvimos y que se llama Mauricio Macri. Hay una prédica constante que busca desanimarnos. Les pido que no nos desanimen, ya mintieron demasiado, no sé si se robaron un PBI como ellos decían, pero sí lo suficiente para hacer ricas a sus familias”.

Por su parte, el mandatario argentino volvió a dejarle un mensaje a la Justicia tras su fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la Ley de Coparticipación. “La Corte Suprema ha puesto esto en crisis porque quiere que parte de eso recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tratar de mejorar la vida a todos, y no a unos pocos”, afirmó el Presidente.

Sobre el Hospital Rubén Caporaletti

Acerca de su presencia en la inauguración ampliación del Hospital Rubén Caporaletti de José C. Paz, Fernández señaló: “A mi nadie me tiene que agradecer nada, sólo cumplo con mi deber. Con la obligación constitucional de mejorarle la vida a todos los argentinos desde una perspectiva federal. Tenemos más de 2.800 obras terminadas y eso me da mucho orgullo”.

Y concluyó: “La aparatología de este hospital es igual al de los mejores centros de atención de la Argentina. El intendente lo hace por los paceños y paceñas”.

