ALBERTO FERNÁNDEZ: “FABIOLA CONVOCÓ A UN BRINDIS, NO DEBIÓ HABERSE HECHO Y LO LAMENTO”

El presidente Alberto Fernández habla por primera vez tras la confirmación del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos mientras regía el aislamiento estricto de 2020 por la pandemia de coronavirus. En un acto que estaba previsto para las 15 y comenzó casi dos horas después en la ciudad bonaerense de Olavarría, anunciará la puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF).

“Quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo que decir. Los pibes que me conocen, dicen que no soy un careta. Nunca dejé de dar la cara”, arrancó Alberto Fernández y siguió: “Yo le pedi a muchos a los argentinos que nos acompañaran a cuidarnos para preservar la salud de todos”.

El mandatario siguió: “Todos esos meses me quede trabajando en Olivos. Olivos se convirtió casi en una ciudad. Iban los gobernadores, diputados, empresarios, actores, gente que tenía problemas y que necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, tuve con cientos de personas”.

“Nunca ocultamos nada, hicimos público quienes fueron a Olivos. El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve”, dijo.

Fuente: La Nación