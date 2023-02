ALBERTO FERNÁNDEZ EN CHACO JUNTO A FUNCIONARIOS CERCANOS, CON TODO ELECTORAL Y CRÍTICAS A JUECES: «NECESITAMOS DISTRIBUIR RIQUEZAS»

Calificando de «privilegiados» a jueces, en el marco de la embestida contra los integrantes de la Corte Suprema, el Presidente se refirió a las necesidades en El Impenetrable y la «opulencia» en Buenos Aires.

La provincia fue nuevamente el escenario donde la discusión política sumó una nueva foto: Alberto Fernández compartió un acto de gobierno junto a su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien en las últimas horas salió a respaldarlo y cruzar al ministro del Interior, Wado de Pedro.

Tolosa Paz había catalogado de sin códigos a su par y lo invitó a ‘que se vaya’ si no coincide con las decisiones de gobierno. De esta manera, y en medio de las discusiones internas de cara a las elecciones, el Presidente se mostró con dos de sus funcionarios más cercanos (también estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis) y con el gobernador de la provincia, uno de los mandatarios que más explícito hizo su apoyo al juicio político que promueve contra la Corte Suprema.

«Quiero decirles algunas cosas que se han repetido en todos los discursos, hace mucho calor pero es el calor más hermoso que sentí en mi vida , por todo el cariño que ustedes me brindan. Créanmelo», comenzó diciendo el presidente.

Durante gran parte de su discurso, el mandatario resaltó las obras que lleva adelante el gobierno nacional contrastando las «desigualdades» que existen entre «un centro rico, un norte pobre y una Patagonia olvidada».

«Con el correr de los años lo que cultivé fue un profundo sentido de la igualdad porque yo no me quedo en paz viendo tanta opulencia en una ciudad y viendo tantas necesidades en miles de kilómetros cuadrados de mi Argentina. No me siento en paz con eso, no me siento en paz con mi conciencia. Por eso cuando llegué al gobierno dije que quiero gobernar con los 24 gobernadores porque la verdad es que lo que necesitamos es poner de pie a esta patria», dijo Fernández.

Apuntó contra la gestión de Macri nuevamente e indicó: «El 70% de la obra pública estaba paralizada y nosotros tuvimos que lidiar con la deuda que nos dejaron, con el default que nos dejaron, con la obra pública parada, con las viviendas paralizadas, con el abandono en el que había quedado mucha gente. Nos propusimos poner de pie al país y poner de pie al país es devolverle condiciones de dignidad a la vida de cada argentino y argentina».

El fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a los fondos de la coparticipación atravesó gran parte del discurso oficial. «Tenemos un país que se dice federal pero que no actúa como tal, es un país que concentra mucha riqueza en el área metropolitana de Buenos Aires. En verdad lo que necesitamos es distribuir esa riqueza y dar progreso a otros lugares del país» , planteó.

FRASES DE ALBERTO FERNANDEZ

· «Argentina no es el Obelisco, la argentina es esto también».

· «Tal vez sean los que más derechos merecen por poblar la argentina en lugares tan difíciles», dijo sobre los pobladores de El Impenetrable.

· «¿Se dan cuenta que estamos en el siglo XXI y estamos festejando que a la gente le llegue el agua a la casa? ¿Se dan cuenta la postergación que se ha vivido?».

· «Vivimos un tiempo donde hay un fuerte descreimiento. La pandemia, la guerra, las dificultades económicas, hacen que muchos descrean de la política, pero no todos somos los mismos en la política, no todo es igual. Cuando yo digo primero los últimos, lo digo yo, lo dice Coqui, lo dice Vicky, lo dice Gabi, lo dicen todos los que estamos en esta mesa. Nuestra preocupación son los que peores están».

· «En esta argentina donde los únicos privilegiados son los jueces, yo quiero que los únicos privilegiados vuelvan a ser los que menos tienen».

· «A nosotros no nos da vergüenza decir que el Estado debe estar presente promoviendo la igualdad entre los argentinos. No nos da vergüenza, estamos convencidos de que debe ser así».

Con todo electoral y defendiendo la gestión que inició en diciembre de 2019 expresó: «Hemos pasado cuatro años muy difíciles. Heredamos lo que heredamos, dos años con pandemia, dos años con guerra, pero no nos detuvimos. Cada día hablábamos con Coqui para ver cómo enfrentábamos los desafíos de la pandemia que era un escenario impredecible, nadie sabía cómo combatirla y superamos el tema».

Nadie se apropió de las vacunas, se distribuyeron equitativamente

Acto seguido, y omitiendo la polémica por el vacunatorio Vip, señaló: «Cuando llegaron las vacunas, nadie se apropió de las vacunas, se distribuyeron equitativamente a cada rincón de la argentina. No empezamos vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles. Todos tuvieron derecho a acceder a la vacuna gratis.

Ya en el tramo final de su discurso, Alberto Fernández declaró: «Más allá de algunos altaneros que gritan, de algunos delincuentes que quieren disparar, de algunos tremebundos que solo llaman a la guerra entre el pueblo, la democracia se instaló entre nosotros».

«Argentina no está condenada a tener un centro rico, un norte pobre y una Patagonia olvidada, la argentina puede ser un país que integre a todos por igual y le de oportunidades a todos por igual«, planteó y añadió: «En el siglo XXI debe haber una generación que entienda que el norte está lleno de riquezas por su cobre, por su litio, por sus minerales, por su ganadería, por sus bosques, por su monte. ¿Saben qué hace falta? Que nos decidamos a hacerlo, entender que todos tenemos derechos a lo mismo».

Eufórico y en medio de aplausos, el presidente cerró: «Necesito que todos ustedes de una vez y para siempre nos pongamos a trabajar para el desarrollo igualitario de nuestra querida argentina».

Fuente: Diario chaco