ALBERTO FERNÁNDEZ, CRISTINA KIRCHNER Y SERGIO MASSA INAUGURAN EL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER

En el Día de la Independencia, las tres cabezas de Unión por la Patria encabezaron el acto en Salliqueló.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezaron el acto de inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, en la localidad bonaerense de Salliqueló.

Las tres cabezas de la coalición oficialista están acompañados además por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el precandidato a vicepresidente, Agustón Rossi.

Juntos, en una muestra de unidad política, giraron simbólicamente la válvula para dejar habilitada formalmente la megaobra.

MASSA: «AHORA TENEMOS CON QUÉ CONSTRUIR EL FUTURO DE NUESTRA NACIÓN»

«Hoy es uno de esos días que frente a aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, de fracaso, sin destino, en el que está todo mal, aparece en el alma y en el corazón el orgullo de ser argentinos», expresó Sergio Massa, y agregó: «Aunque nos pongan obstáculos y nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir el futuro de nuestra nación».

«Vaya mi agradecimiento al Presidente por la decisión de seguir adelante este Gasoducto cuando el FMI en diciembre nos pedía que lo paráramos», afirmó, en uno de sus párrafos más celebrados por los presentes.

Asimismo, el precandidato presidencial por el oficialismo destacó que la obra se llevó a cabo en 10 meses. «Escuchaba hablar de 20, 24 meses. En condiciones muy duras, de noche, contra el frío y el viento, le mostraron a la Argentina que somos capaces».

«Gracias a los legisladores que votaron el aporte extraordinario y a quienes presentaron el proyecto, Máximo Kirchner y Carlos Heller. Los que pagaron quienes contribuyeron con este aporte son esos 573 kilómetros de caños, esas llaves que vimos y sobre todas las cosas ese enorme crecimiento que representa. Gracias también a los argentinos que pagaron, porque el esfuerzo que hicieron ayuda al desarrollo. Y a los que no pagaron, se perdieron de ser protagonistas de un hito», señaló.

«Argentina va a pasar a ser un país de déficit de dólares a uno con superávit porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación», indicó.

Además, Massa afirmó que esta obra «nos va a permitir que la energía el año que viene nos sea más barata y que podamos empezar a desarrollar la distribución de gas en provincias argentinas como Corrientes y Misiones que todavía no tienen gas natural. Ese tiene que ser nuestro enorme desafío».

Por último, el titular del Palacio de Haciendo confirmó que se firmó la licitación para llevar adelante el segundo tramo del Gasoductor Néstor Kirchner desde Salliqueló a San Jerónimo.

CRISTINA KIRCHNER CRITICÓ A LA GESTIÓN DE MACRI

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner le volvió a pegar a la gestión de Mauricio Macri: «Este gasoducto que fue planificado en el 2015 y recién se ejecutó durante nuestro Gobierno, durante cuatro años que sucedieron en aquel 2015 no hubo planificación. ¿Saben cuántos kilómetros de red troncal se construyeron entre el 2016 y el 2019? 53 kilómetros. ¿Y entre el 2003 y el 2015? 3211 kilómetros de gasoductos troncales. Miren si es importante».

«Hay mucha discusión, más en etapas preelectorales. No podemos hacernos los tontos, en un mes hay elecciones. Y a mi me gusta hablar de frente, tengo muchos defectos, pero la hipocresía no. Hay mucha duda entre lo privado y lo público y en los últimos días encontré una frase de un empresario que dijo «la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos»», dijo Cristina Kirchner.

«No fue magia. Esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevrón».