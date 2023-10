ACUSAN POR TRATA DE PERSONAS Y AMENAZAS A EMERENCIANO SENA, MARCELA ACUÑA Y QUINTÍN GÓMEZ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Piden que se investigue a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar «Quintín» Gómez por trata de personas y piden su indagatoria. El pedido lo realizó el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, ante el juez, Ricardo Mianovich.

Se trata de un pedido que se fundamenta en denuncias realizadas en 2009 por los obreros que trabajaron en la construcción de viviendas en el ex Campo de Tiro y que pertenecían al movimiento. Estas personas acusaron a los piqueteros, actualmente en la cárcel por la causa de Cecilia Strzyzowski, de explotación, presiones y malas condiciones laborales.

La causa a la que hace alusión el fiscal Sabadini se dio en el marco del programa habitacional «Sueños Compartidos» de la Fundación Madres Plaza de Mayo en el año 2009. En ese contexto, los obreros relataron el calvario que habrían sufrido trabajando para el clan Sena.

Entre las declaraciones que hicieron, contaron que tanto Marcela Acuña como Emerenciano Sena, cerraban el predio donde se construían las casas con un portón y candado, para evitar que los obreros salgan al finalizar la jornada laboral de 8 horas. Es decir, trabajaban más horas en contra de su voluntad.

También relataron que el salario que recibían dependía de la función que cumplían en la obra, el mismo rondaba aproximadamente entre los 700 y 1500 pesos quincenales, sin embargo, «parte de ese dinero debía ser entregado a Sena, Acuña y Quintin, para la compra de mercadería, alimentos, herramientas, para hacer gorras, banderas y camisetas para el movimiento», explica el escrito del Fiscal y suma: «También debían aportar dinero para conformar un fondo de asistencia para los compañeros que no tenían, a algunos les hacían firmar los recibos de sueldo por la suma de $1500 y solo les entregan $1000».

Asimismo, los obreros contaro que el trabajo que realizaban además implicaba «la obligación de asistir a las marchas y cortes programados por el movimiento en distintos puntos de la ciudad» y por lo tanto, «no tenían derecho a mirar o controlar las libretas y/o tarjetas de trabajo para controlar la cantidad de horas trabajadas y pagadas, las tarjetas eran marcadas por dos o tres personas que Sena designaba para eso, si no cumplían las extensas jornadas laborales, si no realizaban los aportes que les solicitaban o si no concurrían a las marchas, la amenaza era siempre la misma, se quedarían sin trabajo», reza el pedido de Sabadini.

Por estos motivos, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicita que se les tome declaración indagatoria por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, a los dirigentes piqueteros, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar «Quintín» Gómez.

