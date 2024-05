ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS EN EL CHACO: UNA NECESIDAD PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El pasado lunes 31 de marzo, en la sesión ordinaria n°1 de la Legislatura Chaqueña, se sancionó como Ley la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco. Este hito legislativo, representa un paso significativo hacia la protección y gestión sostenible de nuestros recursos naturales.



Todo el sector productivo, y la comunidad interesada en la conservación del bosque nativo vio con buenos ojos el inicio del proceso de actualización del OTBN en el año 2020. Esta iniciativa se fue desdibujando en los años siguientes, por indecisiones y la falta de respeto a todos los participantes y personas que intervinieron en este proceso. Sin embargo, llegamos al 2024 sin OTBN actualizado y gran parte de las herramientas de la Ley 26.331 no podían ser aplicadas.

La presente iniciativa se presentó con el objetivo de dar por fin una respuesta a todo el sector foresto industrial que se encuentra hace mucho tiempo en las sombras de la incertidumbre, un sector que lamentablemente fue dejado de lado por funcionarios que se encontraban en ese momento cumpliendo sus funciones, funcionarios que a la hora de generar un dialogo con todos los sectores que intervinieron en las mesas técnicas y consultivas solo lograron generar un malestar generalizado por el destrato y la falta de respeto a los que fueron expuesto en reiteradas oportunidades.

En los últimos años, hemos sido testigos de una gestión con malos resultados en materia de política y gestión de bosques nativos, el año pasado tuvimos un récord en materia de desmonte, con cifras cercanas a las 60 mil hectáreas de perdida de bosques, números que no eran habituales en la provincia del Chaco desde el principio del año 2000.

Se expuso en todos los medios periodísticos la ratificación de la vigencia de la actualización del OTBN, aprobado según sus palabras por el decreto 2157/22, expresiones que fueron irresponsables y de una lejanía con la realidad del sector foresto industrial, que provocaron falsas expectativas en dicho sector. El mapa que se presentó no fue nunca el producto de consensos ni de debates democráticos, en el año 2021 la Mesa Técnica conformada por el INTA, Fechasoru, Federación de Forestales y otras organizaciones que realizaron un arduo trabajo de recopilación de información y de mapas, los que fueron utilizados para efectuar los primeros ejercicios de análisis multicriterio, sin embargo, se decidió anunciar erróneamente mapas que no fueron los presentados por la Mesa Técnica. Los talleres participativos se convocaban 48 horas antes de su inicio, se mostraban más de 3 mapas diferentes, en varias ocasiones se cambiaban las fechas de las reuniones sin previo aviso, varias entidades incluyendo al INTA se habían retirado de la mesa técnica al ver la grave situación de arbitrariedad que se estaba llevando a cabo, y así puedo mencionar muchas más situaciones que fueron llevando a que un proceso democrático se convierta en un proceso que nunca fue claro.

El resultado de todo este escenario hecho a propósito o de manera negligente para no contar con el OTBN actualizado terminó con los peores resultados: alrededor de 120 mil hectáreas perdidas por desmonte entre los años 2020 y 2023; y 60 mil hectáreas de desmontes ilegales registradas en el 2023, una cifra récord que no se veía desde los primeros años de la década del 2000.

Esto demuestra que el prohibir, suspender o evitar los permisos de cambio de uso de suelo, es la peor estrategia. Logra el efecto contrario, promueve el desmonte ilegal.

La situación es sencilla. Los suelos con aptitud agrícola, es un potencial enorme para el desarrollo agropecuario de la provincia. Es por ello que el OTBN provincial prevé la herramienta del permiso de cambio de uso de suelo, que es un trámite que lo elabora un ingeniero Agrónomo o Forestal, se pide un estudio de impacto ambiental, se obliga a conservar porcentajes de bosques obligatorios, se asegura que la madera se aproveche y se inserte en la industria, y hasta se prevé una audiencia pública para cada caso antes de aprobarlo, para que toda la ciudadanía se informe.

Nada de este proceso es posible, si no existe los permisos. Sin OTBN actualizado la ilegalidad se mantendrá y empeorará en el futuro.

En el gráfico de los desmontes que sucedieron en el Chaco desde el 2000 a la fecha, se ve claramente esta situación.

En el año 2005, donde por decreto del entonces Gobernador Nikisch se suspendieron los permisos de desmonte; y en el año 2021, donde los mismos permisos se suspendieron por la medida judicial, fueron los años de mayor desmonte registrado. Sin embargo, en los años donde este tipo de tramites se encontraban permitidos, los desmontes se mantenían por debajo del promedio.

En el año 2023, a raíz de las observaciones de todos los sectores y de la autoridad nacional, se convocaron a 3 audiencias públicas en distintos puntos de la provincia para analizar el decreto 2157/22 y plantear las correcciones detectadas. Estas audiencias se realizaron en las localidades de Frentones, Charata y Castelli, por ser el eje central de los departamentos donde más bosques existen en la provincia. Participé de las audiencias, en la que también, asistieron comunidades aborígenes, dirigentes de organizaciones de productores, intendentes, funcionarios, diputados, y agrupaciones ambientales. En base a los diferentes planteos de las audiencias, se elaboró una propuesta de actualización de OTBN, en base a un desarrollo metodológico y técnico apoyado en las recomendaciones de la mesa técnica, que la conforman grandes especialistas de renombre provincial y regional.

Es crucial destacar que esta ley no contribuye al ecocidio, como afirman ciertas organizaciones ambientalistas, sino que busca fortalecer las medidas de protección de nuestros bosques nativos y promover su uso sostenible.

Desde el bloque NEPAR, reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el Chaco. Esta ley representa un paso crucial en la dirección correcta y estamos seguros de que contribuirá significativamente a la preservación de nuestros recursos naturales para las generaciones futuras.

