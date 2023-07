¿ACTIVIDAD EXTRATERRESTRE?: EXMILITARES AFIRMARON QUE SE ENCONTRARON NAVES Y «RESTOS NO HUMANOS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Tres ex militares estadounidenses dieron detalles en el Capitolio sobre supuestas actividades extraterrestres, y dijeron que se encontraron restos de naves y «restos biológicos no humanos».David Grusch, mayor retirado, afirmó que las autoridades estadounidenses recuperaron una aeronave no humana y que dentro de ella había «restos biológicos no humanos» .

Grusch había sido asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia que trabaja los satélites espía de EEUU. El exoficial dijo que el gobierno estadounidense probablemente tiene información sobre actividad «no humana», por lo menos, desde 1930.

Algunos congresistas cuestionaron al Pentágono por no brindar más detalles sobre estos estudios al público. Antes, los funcionarios del Pentágono había proporcionado un video tomado desde un avión militar que mostraba la imagen de una nave que tenía una forma similar a un globo.

Ryan Graves, antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina, dijo que «si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional». Por otra parte, el comandante David Gravor, también expiloto de la Marina, explicó cómo presencio en 2004 un ovni con la forma de un «tic tac», que tenía capacidades de vuelos fuera de lo que la tecnología estadounidense puede ofrecer.

