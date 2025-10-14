ACCESO AL AGUA: EL GOBERNADOR ZDERO ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 500 CISTERNAS EN EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde el corazón de El Impenetrable, el gobernador Leandro Zdero anunció la construcción de 500 cisternas de 16.000 litros en hogares, en el marco de un acuerdo con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Capital Humano y de Hacienda.

“Estas obras llegarán a los lugares más lejanos, donde cada gota de agua significa mucho más que un recurso”, aseguró el primer mandatario provincial.

El agua potable no solo es un derecho, es la base para construir un Chaco más fuerte, saludable y justo porque el proyecto impactará directamente en la vida de muchas familias chaqueñas: permitirá que los hogares tengan una vida más cómoda y saludable. Además, junto a las perforaciones ya en marcha, estas cisternas asegurarán el abastecimiento en épocas críticas y fortalecerán la infraestructura comunitaria.

“Cada cisterna que instalemos es una mano tendida a quienes más lo necesitan. Con estas acciones seguimos demostrando que gestionar y trabajar en conjunto con Nación, es sumar soluciones concretas para todos los chaqueños”, resumió el gobernador.

