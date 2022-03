ACAMPE DE 48 HORAS FRENTE AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Las organizaciones sociales que integramos la Coordinadora por el Cambio Social anunciamos un acampe de 48 horas a partir de este miércoles 30 de marzo al mediodía, ante la negativa del ministerio que dirige Juan Zabaleta de responder a nuestras demandas por trabajo genuino, nuevos cupos de Potenciar Trabajo, y la regularización de las entregas de alimentos para los comedores comunitarios.

Estos reclamos no son nuevos, pero en esta coyuntura es fundamental que el gobierno resuelva dos cuestiones: trabajo y alimentos para miles de personas en todo el país, en momentos en que el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya muestra su peor faceta de ajuste e inflación para nuestres compañeres cooperativistas que cobran en promedio 20 mil pesos. El costo de la canasta básica total de estos meses en lo que va de 2022 indica que una familia de 4 personas requirió percibir ingresos por $83.807 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Entendemos que la decisión política del Gobierno, que eligió poner la plata en el pago de la estafa del FMI y no en generar estos puestos de trabajo, es una línea desplegada por el ministro Zabaleta, a quien hace siete meses realizamos como Coordinadora una propuesta puntual para crear 1 millón de puestos de trabajo genuino y nunca nos dio una respuesta. En dicha propuesta, insistíamos en que compañeres de los movimientos podríamos desarrollar muchos trabajos esenciales para nuestra clase (construcción de viviendas populares, urbanización de barrios, cuadrillas de reforestación, saneamiento de ríos, jardines populares y espacios de cuidado abiertos a la comunidad, promotoras barriales de géneros y salud, entre otras).

En el marco de esta situación de crisis que nos golpea con más fuerza, donde el índice de pobreza es del 40% en el último semestre, exigimos nuevos cupos de Potenciar Trabajo, así como el cumplimiento y aceleración de los trámites para que se puedan ejecutar los proyectos de financiamiento de obra, socio-productivos y de capacitación, y de esta forma los movimientos sociales podamos continuar realizando nuestros trabajos en los territorios, que en la mayoría de los casos, son trabajos dedicados al bienestar de toda nuestra comunidad barrial, y no solo para nuestros movimientos.

En tanto, requerimos la urgente regularización de las entregas de alimentos para los comedores comunitarios. Hace meses que desde el Ministerio no se envía mercadería, cuando son nuestros comedores les dan de comer a miles de personas en el país.

Es por eso que hasta que no tengamos respuestas en este sentido, no vamos a detener la lucha en contra del aumento de la pobreza, la indigencia y la desocupación

¡ABAJO EL AJUSTE!

TRABAJO GENUINO

APERTURA DE LOS PROGRAMAS

ASISTENCIA INTEGRAL A LOS COMEDORES POPULARES

NO AL PACTO CON EL FMI

NINGUN SALARIO POR DEBAJO DE LA CANASTA BASICA

