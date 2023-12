A POCOS DÍAS DE ASUMIR, MILEI HABRÍA HABLADO CON ELON MUSK SOBRE POSIBLES INVERSIONES EN EL PAÍS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

A tan sólo cuatro días de asumir, el presidente electo Javier Milei habría entablado una conversación con el magnate tecnológico Elon Musk. Así lo confirmaron medios nacionales en la tarde este miércoles.

La llamada, en la que ayudaron traductores designados por la canciller Diana Mondino, se habría dado en el Hotel Libertador, donde actualmente reside Milei, tras varios guiños a través de la red social X, ex Twitter, que fue recientemente comprada por Musk.

Después de que el empresario compartiera en su cuenta de la mencionada plataforma un video del mandatario de ultraderecha hablando sobre la libertad y la igualdad, el economista le insinuó: «We need to talk, Elon…», que se traduce en «Tenemos que hablar, Elon…».

Finalmente, parece que ese pedido llegó a buen puerto. Todo se habría dado mediante varios intermediarios por los que el círculo íntimo del economista pudo mandarle una carta oficial solicitándole formalmente una comunicación, ya que a Milei le interesaba hablar con Musk, quien ya había manifestado en varias oportunidades su apoyo al libertario.

Cabe resaltar que Musk, uno de los empresarios más exitosos y una de las personas más ricas del mundo, celebró el domingo 19 de noviembre el resultado electoral a través de la misma red social, al comentar un posteo de la cuenta «EndWokeness» que decía, en inglés: «Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina».

Relacionado