A PESAR DEL PROBLEMA ELÉCTRICO, SILVA CULMINÓ LA TERCERA ETAPA DEL DAKAR Y SIGUE EN COMPETENCIA

Este martes se concretó la tercera etapa del Dakar que se desarrolla por tercer año consecutivo en Arabia Saudita.

El chaqueño Juan Manuel “Pato” Silva tras tener complicaciones con su vehículo desde la etapa 2, una situación que aún no logra solucionarse, afirmó al medio Carburando que “no es buena señal que no han encontrado un problema eléctrico que tuvimos ayer todo el día, donde el camión entra en emergencia y se queda sin potencia”.

Agregó que, si bien ayer pudieron completar la etapa “con mucho esfuerzo, se hace prácticamente imposible continuar”.

En esta etapa que tuvo una recorrida de 636 kilómetros, el equipo de Silva terminó en la posición 41 con un tiempo de 5 horas, 21 minutos y 8 segundos, lo que representó una diferencia de 2 horas, 37 minutos y 43 segundos respecto al primer puesto ocupado por el ruso Dmitry Sotnikov en la categoría de camiones.

Esto lo deja en la 30° posición en la clasificación general donde acumula un tiempo de 20 horas 59 minutos y 52 segundos.

Por su parte, Carlos Verza, dentro de la categoría de cuatriciclos logró posicionarse en el décimo lugar, mejorando su marca de los últimos días con un tiempo de 4 horas, 18 minutos y segundos, a 1 hora, 5 minutos y 22 segundos del primer lugar. En la clasificación general también mantiene el puesto 10 con 19 horas 18 minutos y 17 segundos.

Mañana continuará la cuarta etapa que tendrá una distancia por recorrer de 707 kilómetros y será de Al Qaisumah hasta Riyadh.

