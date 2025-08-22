A PASO FIRME AVANZA EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LUMINARIAS EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉La Municipalidad de Juan José Castelli continúa desarrollando el plan estratégico de modernización y recambio de luminarias, en el marco de un proyecto que busca mejorar la seguridad y la calidad del alumbrado público en distintos puntos de la ciudad.

✅️Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que ya se concretaron trabajos en calles La Pampa, Alem (prolongación), Santa María de Oro, Natalio Roldán y en arterias del casco céntrico como Río Teuco y Sargento Cabral, entre otras. En esta oportunidad, el personal municipal trabaja sobre Hipólito Yrigoyen (prolongación este), mientras que en los próximos días está prevista la intervención en calle Formosa.

👍El secretario del área, Lucas Rach, destacó el avance del programa y solicitó la colaboración de la comunidad en las zonas donde se encuentran los equipos municipales. “Es importante que los vecinos acompañen este trabajo respetando la señalización y las indicaciones del personal para poder avanzar de manera segura”, expresó.

Al mismo tiempo, Rach manifestó su preocupación por la ola de robos de cableado que afecta a distintos sectores de la ciudad y que, en muchos casos, deja sin luz a los barrios. “Estamos reponiendo constantemente las líneas dañadas, pero necesitamos que la comunidad se involucre y denuncie estas situaciones que atentan contra el bienestar de todos”, remarcó.

El plan de recambio de luminarias forma parte de una política municipal que busca fortalecer la iluminación pública, garantizar mayor seguridad y avanzar en la modernización de los servicios para los vecinos de Castelli.

