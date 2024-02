911 Juan José Castelli ROBO UNA MOTO Y LA QUISO LLEVAR A MIRAFLORES: LO DETUVIERON ANTES

No contento con la sustracción anterior, quiso sustraer otra ya que se habría quedado sin combustible.

Los operativos cerrojos no permitieron que se salga con las suyas y termine detenido.

Personal del 911 de Castelli, tomo conocimiento del robo de una moto en Colonia Castelli y que el autor se dirigía en el rodado hacia Miraflores.

Implementaron controles viales en las rutas y caminos vecinales, que a las 18:30 fueron informados por un ciudadano que un sujeto intento sustraer su moto, pero que al no poder ingreso al monte.

El hombre acompaño a los efectivos al lugar y entre los pastizales hallaron a un individuo de 25 años, quien a unos metros tenía una motocicleta Corven Energy de 110 cc., que fuera sustraída horas antes.

El detenido junto a la motocicleta fueron llevados a la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, donde se iniciaron las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo”.-

