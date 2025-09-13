81° ANIVERSARIO DE LAGUNA LIMPIA: “UN CHACO MEJOR ES POSIBLE TRABAJANDO TODOS JUNTOS”, DIJO LA VICEGOBERNADORA SCHNEIDER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La vicegobernadora Silvana Schneider acompañó anoche el acto por el 81° aniversario de Laguna Limpia. En el acto, el Gobierno provincial reafirmó su compromiso con los ciudadanos chaqueños mediante la entrega de títulos de propiedad a cargo del IPDUV, reconocimientos a pobladores y además, el aporte de elementos a distintas instituciones locales, a través de la Fundación Soy Chaco.

“Hoy es un día muy especial en el que celebramos el 81° aniversario de esta querida localidad, que supo escribir su historia con el trabajo de su gente, con la fuerza del campo pero también con la calidez de toda su comunidad”, dijo la vicegobernadora a la vez que resaltó: “Quiero hacerles llegar el saludo de nuestro gobernador Leandro Zdero, quien por motivos de agenda no pudo estar, pero les envía su afecto y el compromiso de seguir acompañando de manera constante y permanente a Laguna Limpia”.

Schneider también señaló que en esta fecha tan significativa es importante rendir homenaje a quienes con esfuerzo y dedicación decidieron radicarse en esta parte de la provincia. “Ellos fueron el punto de partida, el puntapié inicial para que hoy Laguna Limpia sea la localidad que abraza el progreso y el desarrollo como forma de vida”.

Además, ratificó el acompañamiento por parte de esta gestión hacia la localidad como para todo Chaco. “Estamos convencidos de que el verdadero desarrollo se construye desde el interior hacia el centro. Por eso hoy ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando codo a codo y hoy celebramos el progreso de Laguna Limpia”.

Para finalizar, Schneider invitó a todos los vecinos a continuar confiando en que un Chaco mejor es posible. “Hoy celebramos estos 81 años con alegría y memoria, pero también con una profunda visión de futuro. Los invito a seguir creyendo en todo lo que podemos lograr si trabajamos unidos, gobierno y comunidad”.

JUAN DE LA CRUZ RIQUELME: “ESTA GESTIÓN SEGUIRÁ TRABAJANDO COMO LO VIENE HACIENDO”

El intendente de Laguna Limpia, Juan de la Cruz Riquelme, indicó que pese a los momentos difíciles que toca atravesar, el Gobierno provincial y local, trabajan arduamente para cuidar a los chaqueños. “De toda crisis se saca algún aprendizaje, y esta gestión seguirá trabajando como lo viene haciendo, porque todos juntos vamos a sacar a Laguna Limpia y a todo el Chaco adelante, acá nadie se rinde. Si de esfuerzo se trata, los chaqueños sabemos de qué estamos hablando”.

Riquelme agradeció al pueblo de Laguna Limpia por “tantos años de confianza y acompañamiento”. “Voy a seguir trabajando desde el lugar que me toque para que nuestra localidad sea cada día mejor”-finalizó.

Relacionado