4° JORNADA CIENTÍFICA DE ENFERMERÍA DE EL IMPENETRABLE: UN ÉXITO ROTUNDO

Con una destacada participación de profesionales, estudiantes y equipos de salud de toda la región, se realizó la 4° Jornada Científica de Enfermería de El Impenetrable, que se consolida año tras año como un espacio esencial para el intercambio de saberes, la actualización profesional y la visibilización del rol estratégico de la enfermería en el sistema sanitario.

A lo largo de la jornada se presentaron trabajos de investigación, experiencias innovadoras de atención, estrategias de cuidado humanizado y propuestas orientadas a fortalecer la calidad de los servicios de salud. Cada exposición reflejó el compromiso, la creatividad y la vocación de quienes integran el equipo de enfermería.

El encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo, participación activa y profundo compromiso profesional, reafirmando la relevancia de seguir impulsando instancias de formación continua y espacios de construcción colectiva del conocimiento.

Un elemento clave para este logro fue el firme apoyo del Ministerio de Salud de la provincia y el acompañamiento constante de la Dirección del Hospital del Bicentenario General Güemes, cuyo compromiso hizo posible concretar una jornada de gran nivel académico y humano.

La 4° Jornada Científica de Enfermería de El Impenetrable cerró con un balance altamente positivo, dejando en evidencia que la región avanza con paso firme hacia una enfermería cada vez más capacitada, humanizada y liderada por profesionales comprometidos con su comunidad.

