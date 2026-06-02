23° ASAMBLEA DEL CONSEJO REGIONAL DEL NORTE GRANDE: GOBERNADORES SE REUNIERON CON SANTILLI

Analizaron estrategias de logística, energía y gas natural para fortalecer el desarrollo y la integración de la región.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, participó de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires, junto a los mandatarios provinciales de la región, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

La reunión estuvo encabezada por el gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, quien destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para impulsar una agenda de desarrollo que responda a las necesidades y desafíos de las provincias del norte argentino.

Durante el encuentro, el CFI presentó avances de la iniciativa “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una propuesta orientada a consolidar una estrategia de crecimiento con perspectiva federal, construida a partir del consenso entre las provincias y basada en las particularidades de cada territorio.

En esta oportunidad se expusieron los lineamientos de la Estrategia Federal Logística, surgida a partir de una iniciativa del Norte Grande en 2021 y posteriormente replicada en otras regiones del país, así como también la Estrategia Federal Energética, destinada a fortalecer la infraestructura y garantizar un desarrollo más equilibrado a nivel nacional.

Al respecto, Ignacio Lamothe señaló que esta hoja de ruta busca articular la visión federal con las realidades provinciales, promoviendo procesos de planificación que integren capacidades locales, diálogo político y producción técnica.

Por su parte, Raúl Jalil remarcó que los gobernadores vienen trabajando en una agenda común vinculada a logística, energía, recursos hídricos y otros ejes estratégicos para el crecimiento regional. Asimismo, destacó el rol del CFI como ámbito de articulación entre las provincias y el Gobierno nacional para impulsar proyectos de integración y desarrollo.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la situación del gas natural en el Norte argentino. En ese sentido, los mandatarios plantearon al ministro del Interior la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para ampliar la conexión de gas natural en las provincias del NOA y del NEA, una demanda considerada fundamental para mejorar la competitividad productiva y la calidad de vida de los habitantes de la región.

Además, los gobernadores analizaron una agenda de promoción internacional que contempla la participación en misiones comerciales, ferias turísticas, tecnológicas y encuentros de negocios, con el objetivo de potenciar las exportaciones, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.

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