ZDERO: «VOY A POTENCIAR AL SUDOESTE PRODUCTIVO»

Leandro Zdero, diputado provincial y candidato a gobernador, manifestó sus propuestas de apoyo al campo para potenciar al sudoeste productivo. «Lo vamos a hacer con un plan que acompañe al productor y dinamice el motor de la economía en toda la provincia y en la región», dijo.

Sobre la realidad que atraviesan los productores, Zdero expresó: «El esfuerzo tiene que ser aliviando y no asfixiando al campo; necesitamos dejar de tener soluciones parches y tener un plan de obras que acompañe el crecimiento y desarrollo, como así también créditos blandos que ayuden y sirvan para inversiones y no soluciones improvisadas como esos fardos de alfalfa que son insuficientes para atender el problema actual«.

«Necesitamos productores y trabajadores que no tengan que emigrar por falta de servicios. Una de mis prioridades será la fuerte inversión en la electrificación rural, debido a la precariedad con que hoy se encuentra el tendido rural. Muchos productores o hijos de ellos quieren permanecer en los campos, no quieren irse a la ciudad y muchos también piensan en volver, pero para eso debemos brindarles cuestiones básicas y la energía eléctrica es fundamental, no sólo como necesidad básica sino para cualquier proyecto productivo«, añadió.

«Los hechos delictivos siguen repitiéndose en los campos chaqueños, lo cual perjudica enormemente al productor, a tal punto que muchos decidieron retirarse de la actividad. Esto no puede seguir así, al productor aparte de incentivarlo debemos protegerlo. Además necesitamos un sudoeste con agua, luz, con una salud de calidad y con una educación que se reconcilie al mundo del trabajo; propiciar oportunidades al trabajo, generando empleo y acompañamiento al que quiere emprender. Seré quien garantice un estado presente que articule lo público y lo privado para lograr recuperar el perfil productivo que permita el crecimiento y desarrollo. Estoy seguro porque con un plan y un gran equipo vamos a administrar bien y optimizar los recursos que disponemos», finalizó Zdero.

