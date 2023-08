ZDERO: “VAMOS A LOGRAR QUE LOS DERECHOS VUELVAN A LA GENTE”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Leandro Zdero, junto a Silvana Schneider, la fórmula para la gobernación y el diputado nacional Juan Carlos Polini, de Juntos por el Cambio, estuvieron en Gral. Pinedo en la caravana del cambio y en diversas actividades con vecinos del sudoeste. “Estamos construyendo la posibilidad de lograr una provincia que incluya a todos y vamos a lograr que los derechos vuelvan a la gente.

Los chaqueños deberían tener una salud que cure, una educación que eduque, una seguridad que proteja a los ciudadanos y las oportunidades de trabajo que se puede lograr fijando prioridades, administrando bien los recursos y poniendo orden”.

Anoche, en Gral. Pinedo, Zdero junto a Juan “Chila” Reschini, su candidato a intendente, de JxC, estuvieron en la Caravana del Cambio por las calles de la localidad y en contacto con la gente. “Muy contento de volver, una vez más, acompañando a “Chila” Reschini con esta caravana, porque seguimos llevando el cambio a cada rincón de la provincia, con muchísimos chaqueños que siguen entusiasmados y acompañando nuestro proyecto político”.

EL 54% DE POBRES EN CHACO, ES LA CARA QUE EXPRESA QUE NO TODO ESTÁ BIEN

“Nosotros transmitimos lo que sucede en cada localidad, porque estamos en tierra, no nos cuentan ni suponemos los problemas de la gente. Tenemos el 54% de pobreza en el Chaco y es la cara que expresa que todo no está bien; se debe fortalecer el sistema sanitario y jerarquizar la educación porque hoy tenemos a piqueteros haciendo de docentes y a docentes sin trabajo. Hace 16 años gobiernan los mismos y no podrán ofrecer más de lo que ya no hicieron; por eso se va a terminar este ciclo de aquellos que solo ofrecen oscuridad e impunidad”

Por último, Zdero remarcó: “le pedimos el 17 de septiembre, a cada chaqueño, que nos acompañe porque el 65% de la gente pide un cambio y en la provincia ya se sienten esos aires nuevos. Queremos un futuro mejor, lleno de esperanzas y con oportunidades reales para el Chaco que soñamos”.

