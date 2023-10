ZDERO RATIFICÓ QUE CUANDO ASUMA LE QUITARÁ EL CELULAR A EMERENCIANO SENA Y A TODOS LOS PRESOS

Zdero habló en medios nacionales y ratificó que durante su gestión se suspenderá el uso de celulares en las cárceles chaqueñas. «Vamos a tomar esta medida a partir del 10 de diciembre», afirmó.

El gobernador electo de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, habló en la tarde de este martes al aire de Radio Rivadavia sobre las amenazas que recibió por parte del dirigente piquetero Tito López, se refirió a los Sena y criticó a la actual gestión provincial.

«La provincia del Chaco vive hace tiempo atrás una complicidad de gobiernos paralelos, de micro Estados que tienen más poder que los intendentes y este claro ejemplo es el del clan Sena, en la provincia le dieron los recursos para que tengan campos y camiones», comenzó Zdero respecto a los reconocidos piqueteros Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

Cabe resaltar que el matrimonio Sena, junto con su hijo César y varios colaboradores están detenidos en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de la joven de 28 años Cecilia Strzyzowski.

En relación a las amenazas que recibió por parte de Tito López a los pocos días de haberse consagrado como ganador en las generales del 17 de septiembre, Zdero expresó: «Tito no es familiar de los Sena, fue parte de la organización y luego creo su propio movimiento. La amenaza fue que me daban 30 días para explicarle el mecanismo de cómo íbamos a trabajar con ellos y yo con amenazas públicas y de tiempos no voy a entrar porque el 17 de septiembre hemos decidido que queremos un Estado sin aprietes, con garantías«.

Sobre esta línea, quien asumirá como mandatario provincial el próximo 10 de diciembre, aseveró contundente que se suspenderá el uso de celulares dentro de las cárceles. «Sena tiene un teléfono celular y desde ahí estuvo convocando a su organización para que pidan la libertad, yo soy diputado provincial y hemos votado una ley para que se suspendan los celulares en la cárcel, ahora como gobernador electo esto va a prosperar, vamos a tomar esta medida a partir del 10 de diciembre».

«Capitanich, es parte de este Estado paralelo porque él lo avala, esto expresa un trabajo en conjunto y no sólamente desde la gestión sino desde la política. Vamos a revisar si hay delitos y vamos a cortar esto de raíz, quiero investigar», cerró por otro lado con claras críticas hacia el gobernador saliente.