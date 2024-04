ZDERO ESTUVO JUNTO A CAME EN LA 41° CONVENCIÓN PARANAENSE DE SUPERMERCADOS EN BRASIL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador Leandro Zdero, junto al presidente chaqueño de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, estuvieron presentes en la Expo APRAS’24, la 41ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados, que se lleva adelante en Curitiba, estado de Paraná, en Brasil.

En el marco de esta misión comercial, Zdero remarcó: «CAME está con 90 firmas en la Expo, superaron la participación del año pasado y la oficina, es una decisión de CAME de permitir que durante todo el año haya un lugar para seguir comercializando acá en Curitiba».

«Para nosotros es un gran desafío acompañar y tener el compromiso de hacerlo, porque estamos convencidos de que este punto de encuentro en esta Feria, es importante para poder lograr ubicar productos en el mercado brasilero», manifestó Zdero.

Por su parte, Alfredo González, presidente de CAME, celebró la participación de las empresas argentinas en esta actividad que es «una herramienta que brinda CAME para acercar los productos argentinos al comercio brasilero» y remarcó la importancia de contar con una oficina de CAME en Brasil para potenciar el comercio del país. Por otro lado, destacó el acompañamiento de Zdero porque «será el vocero de los 12 gobernadores que vendrán a lo largo del año con sus empresarios para hacer su ronda de negocios».

La feria, inició el 16 de abril y se extenderá hasta el 18, donde participan 90 empresas pymes argentinas y cinco de ellas, son chaqueñas. Este miércoles se realizó un workshop en el que, además, los empresarios ofrecieron sus productos a las supermercadistas de Brasil.

El gobernador ratificó, por otra parte, la importancia de fortalecer los lazos entre Argentina y Brasil y en este sentido, afirmó: «Como estado queremos acompañar a nuestras empresas y lo estamos haciendo en un trabajo articulado con la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Cámaras de Comercio y con CAME porque estamos convencidos del acompañamiento para encontrar puntos de acuerdo».

REUNIÓN CON EL GOBIERNO DE CURITIBA, RADICACIÓN DE EMPRESAS EN EL CHACO Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES

Zdero adelantó que este jueves mantendrá una reunión con representantes del Gobierno de Curitiba para «estrechar vínculos a efectos de encontrar esa forma de acompañamiento que nosotros tenemos y tenemos claro cómo tenemos que hacerlo desde el Gobierno y también, la posibilidad de establecer negocios». También destacó el interés de empresarios brasileros de radicarse en el Chaco y agregó: «Para nosotros todas las inversiones que vayan a nuestra provincia son importantes».

«Es importante para nosotros no solamente que pueda animar y desarrollar la producción como crecimiento y desarrollo en la provincia, sino que sirva como generación de mano de obra, y en este sentido, estamos dispuestos a escuchar, acompañar y ofrecer lo que brindamos nosotros del Chaco a aquellas industrias que quieran radicarse», adelantó Zdero. Por otro lado, remarcó la importancia de la provincia de «ubicar los productos en el sur de Brasil y que esto se expanda en todos los supermercados».

OFICINA DE CAME EN BRASIL

Zdero destacó también que CAME instalará una oficina comercial en Curitiba, lo que permitirá que los empresarios argentinos cuenten con una sede para comercializar sus productos. «Abrazamos esta idea y para nosotros es muy importante que un chaqueño, titular de CAME, defina esta acción», enfatizó. De esta forma, esta oficina estará disponible para los interesados en adquirir productos argentinos y los argentinos, ofrecer sus producciones.

