ZAGO ADELANTÓ LA RUPTURA DEL BLOQUE OFICIALISTA EN DIPUTADOS TRAS SU DESPLAZO DE LA PRESIDENCIA DE LLA

Aseguró que seguirá apoyando a Milei desde una nueva agrupación política. «Se hará un interbloque. Podrá funcionar como funciona el PRO», adelantó.

Luego de su desplazo de la presidente de La Libertad Avanza, el diputado Oscar Zago, miembro destacado del bloque oficialista en la Cámara baja, anunció la ruptura de este bloque y la formación de un nuevo interbloque. Zago aseguró que seguirá apoyando al presidente Javier Milei pero desde una nueva agrupación política en la legislatura.

«Yo sigo perteneciendo al frente con mi partido político, (pero) habrá un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo en el bloque, un diputado de Córdoba y otro de provincia de Buenos Aires, con los legisladores de la Ciudad», afirmó Zago.

La decisión de Zago viene después de una intensa jornada en la que se evidenciaron las tensiones internas dentro del bloque oficialista, especialmente en relación con la conformación de la comisión de Juicio Político en la Cámara baja. «Se hará un interbloque. Podrá funcionar como funciona el PRO y otros partidos políticos que tienen frentes, bloques e interbloques. Si se acepta esa posición, bien. Nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al Presidente desde nuestro bloque, por supuesto», explicó Zago.

La situación se complicó aún más para Zago cuando el bloque de La Libertad Avanza se reunió de urgencia y votó por unanimidad su desplazamiento de la presidencia de la bancada. La decisión se tomó después de que Zago defendiera el nombramiento de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, pese a la resistencia del presidente de la Cámara. En su lugar asumió Gabriel Bornoroni, cercano a la hermana del Presidente y a Martín Menem.

«Milei deseaba que yo sea presidente del bloque y tiene un deseo de que hagamos una alianza con Pro. Me puse a trabajar porque tengo una gran amistad con la gente de ese partido, pero hay diputados que no les interesa que Pro venga», dijo, y añadió: «Si están enojados por eso, bueno, bienvenido sea, así es la política. Algunos se oponen, pero lo expresan por debajo. Es ir en contra del Presidente y yo nunca voy a ir en contra de él».

Zago, que aseguró que su cargo siempre estuvo a disposición, criticó a aquellos que interpretan mal las decisiones del Presidente. «El Presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solamente da el OK como me lo dio el sábado y se lo dio a la diputada Marcela Pagano. Después, algunos interpretan que la opinión del Presidente es otra. Bueno, que se hagan cargo los que interpretan otras cuestiones o le mienten al Presidente, como son los hechos. Yo soy muy responsable en estas cosas», afirmó.

Zago finalizó la entrevista reafirmando su compromiso con el «cambio político» y su rechazo a las prácticas que considera antidemocráticas. «Cuando inicié mi camino en 2005, me inicié en Compromiso para el Cambio, después fue PRO, después fue Juntos, porque los partidos entran y salen en las alianzas. Ahora, nuevamente me metí en política en 2021 acompañando al diputado Milei porque había que cambiar estas cosas para no ser más de lo mismo. Si vamos a ser más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas que hay y en reglas, háganlo. Conmigo no», concluyó Zago.