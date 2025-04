Yuyito González anunció que se separó del presidente Javier Milei

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, hemos decido terminar, y esto es consensuado”. Así empezó Yuyito González su programaen Ciudad Magazine, anunciando ni más ni menos que se terminó su noviazgo con el presidente Milei.

“Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez”.

Además, dijo que quería anunciarlo, porque así como compartió casi un año de relación, “era justo y lógico anunciar esta ruptura”.

Luego advirtió: “Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos, sepan que no tengo nada para decir”.

Yuyito igualmente agradeció la relación que vivió con el presidente argentino. “Fue una hermosa relación, hermosísima, agradecida a Dios por eso, y agradecida por lo que Dios tiene para mi vida que ya puedo vislumbrar lo que es y que me da mucha felicidad”, finalizó.

Hacía tan solo dos semanas atrás, en el estreno de la segunda temporada del ciclo, la conductora le había dedicado el programa a su pareja, el presidente Javier Milei.

“Hoy estoy con ondas de amor y paz”, comenzó diciendo Yuyito en su reaparición al aire. Y sin rodeos, agregó con firmeza: “Solamente que no quiero que queden dudas, y le quiero mandar un beso a mi amor”. La frase, por supuesto, iba dirigida al mandatario. “Se lo voy a dedicar a mi amor, a mi amor, a vos Javier, que te amo”, dijo minutos después.

En aquel programa, emitido el lunes 7 de abril, la exvedette y actual conductora compartió con la audiencia detalles íntimos del romance. “Estamos juntos y dentro de poco vamos a cumplir un año de estar juntos. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa”, expresó, visiblemente emocionada.

Ahora, inesperadamente, sus declaraciones dan por finalizado aquel romance.